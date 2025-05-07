Индия и Пакистан ночью обменялись ударами: что произошло и как реагирует мир

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Почему Индия нанесла удары по Пакистану?

Может ли операция "Синдур" привести к полноценной войне?

Как ответил Пакистан?

Что стороны говорят о жертвах с обеих сторон?

Как мир реагирует на новое обострение между ядерными державами?

Что говорит Индия, которая объявила об операции "Синдур"

Индийская сторона утверждает, что атаковала "террористическую" инфраструктуру в Пакистане, а также в пакистанской части Кашмира. В Нью-Дели заявили о 21 пораженном объекте.

Дели говорит, что их действия были "точечными, сдержанными и не направленными на эскалацию" и заявляет, что "пакистанские военные объекты не были целью атак". После ударов на странице армии Индии в соцсети Х был опубликован пост: "Справедливость восторжествовала".

Примечательно, в части Кашмира, находящейся под контролем Индии, местные власти приказали эвакуировать граждан из "опасных районов", поскольку конфликт между Нью-Дели и Исламабадом обостряется. Эти приказы появились через несколько часов после того, как Индия начала серию ударов.

Министерство иностранных дел Индии пояснило, что удары были направлены против объектов "террористической инфраструктуры" пакистанской группировки "Лашкар-е-Тайба" после того, как Пакистан не принял меры против группировок, базирующихся на его территории и стоящих за массовым убийством туристов в поселке Пахалгам в Индии (Гималайский регион) в прошлом месяце.

Всего операция, получившая название "Синдур", длилась 25 минут с 1:05 до 1:30 по местному времени, сообщила индийский полковник София Куреши на пресс-конференции в среду.

Индийские чиновники, которые провели брифинг по итогам операции, показали видео с кадрами последствий нападений на Индию в течение многих лет, в которых Нью-Дели обвиняет Исламабад. Чиновники также показали карту и видеозаписи, которые, по их словам, являются ударами по "террористическим целям" в Пакистане.

Фото: карта ударов с брифинга минобороны Индии (x.com/ANI)

В частности, они продемонстрировали карту с обозначением мест расположения, по их словам, нескольких тренировочных лагерей "Лашкар-е-Тайба" и "Джайш-е-Мохаммед", что в пакистанской провинции Пенджаб.

Первый заместитель главы МИД Индии Викрам Мисри объяснил, что Дели начала операцию "Синдур" для "предотвращения", поскольку получила разведданные об угрозе новых нападений террористических группировок, базирующихся в Пакистане.

"Индия воспользовалась своим правом реагировать и предупреждать, а также предотвращать новые подобные трансграничные нападения. Эти действия были взвешенными, без эскалации, пропорциональными и ответственными", - заявил Мисри.

Между тем премьер-министр Индии Нарендра Моди пока никак публично не высказывался относительно военной операции. Впрочем, как сообщил неназванный высокопоставленный чиновник CNN, премьер Индии отложил поездку в Хорватию, Нидерланды и Норвегию без указания причин.

Примечательно, что Моди отложил зарубежную поездку через несколько часов после того, как Индия нанесла удары по объектам на территории Пакистана.

Фото: заместитель главы МИД Индии Викрам Мисри выступил на пресс-конференции в Нью-Дели после операции "Синдур" (Getty Images)

Чем ответил Пакистан и в чем обвиняет Нью-Дели

Пакистан в свою очередь назвал действия индийской стороны "актом войны". Правительство Пакистана вызвало индийского поверенного в министерство иностранных дел страны, где ему выразили протест из-за обстрелов со стороны индийской армии.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф написал на своей странице в соцсети, что Исламабад "имеет полное право дать решительный ответ". Он добавил, что такой ответ "действительно уже дан". Кроме того, чиновник созвал заседание Совета национальной безопасности Пакистана.

После атаки со стороны Индии в Пакистане заявили, что закрывают воздушное пространство над страной на 48 часов. Впрочем, по данным Flightradar, местные аэропорты Карачи и Лахора возобновили работу после 8-часового закрытия. В то же время самолеты, которые не направляются в страну, продолжают обходить ее воздушное пространство.

По состоянию на утро 7 мая представитель вооруженных сил Пакистана Ахмед Шариф Чаудри сообщил, что в результате индийских авиаударов якобы погибли по меньшей мере 8 человек, а еще 35 пострадали. Исламабад обвиняет Индию в ударах по "исключительно гражданским".

В частности, по словам спикера, под удар якобы попали две мечети. Государственное телевидение Пакистана со ссылкой на данные армии сообщило, что Индия нанесла удары по трем регионам страны. Зато Дели настаивает, что целью стали исключительно "известные террористические лагеря".

Примечательно, что Индия также сообщила о погибших гражданских. По ее утверждению, 3 мирных жителя погибли от рук пакистанских войск, которые прибегли к "произвольному" обстрелу линии контроля.

В Исламабаде утверждают, что нанесли ответный удар по Индии. Правительство Пакистана сообщило, что противнику нанесены "серьезные потери", а на одной из позиций индийских военных вывесили белый флаг. Минобороны Индии наоборот говорит о своих успехах на линии соприкосновения.

Кроме того, пакистанская сторона заявила об ударах по штабу бригады ВС Индии и индийскому посту, расположенные вдоль разделительной линии в Кашмире. Индийская армия не подтвердила этих заявлений.

Примечательно, что в Пакистане в течение ночи довольно активно сообщали о сбитых индийских истребителях, количество которых разнилось. Но по состоянию на утро пакистанское правительство официального заявило о "сбитии двух вражеских самолетов и одного БПЛА" без указания типов. В Индии не подтверждают потерю авиации.

Но, как пишет Defense Express, обломки, возможно одного из самолетов, были найдены и сфотографированы на окраине города Сринагар в индийском Кашмире. На них - надпись на французском, что может указывать на Rafale или Mirage-2000. Но не исключено, что на фото лишь сброшенный подвесной топливный бак.

Фото: обломки, возможно, одного из сбитых самолетов, найденные в Кашмире (Getty Images)

Сейчас же, по данным СМИ, продолжаются бои на линии соприкосновения в самом Кашмире, где и до этого регулярными были перестрелки, но теперь стороны используют артиллерию.

При этом министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что "Исламабад готов свернуть боевые действия против Индии, если Нью-Дели отступит".

Как реагирует мир

Президент США Дональд Трамп отреагировал на военную операцию Индии против Пакистана, назвав ее "позором".

"Это позор. Мы только что узнали об этом, именно когда заходили в Овальный кабинет, только что услышали. Думаю, люди догадывались, что что-то может произойти, учитывая прошлое - они уже давно воюют, знаете, воюют много десятилетий и даже веков. Я просто надеюсь, что это закончится очень быстро", - отметил Трамп.

Госдепартамент США в свою очередь призвал Индию и Пакистан к деэскалации.

Китай тем временем выразил соболезнования по поводу военных действий и призвал "избегать действий, которые могут привести к эскалации".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность. Он заявил, что "мир не может позволить себе военную конфронтацию между Индией и Пакистаном".