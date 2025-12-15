Індія скоротить імпорт нафти з Росії на тлі санкційного тиску, - Bloomberg

Індійські чиновники очікують скорочення імпорту нафти з Росії у грудні до 800 000 барелів на день. Причина - посилення перевірок для забезпечення дотримання західних санкцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Джерела видання розповіли, що останніми тижнями у портах було запроваджено посилений контроль за суднами тіньового флоту Росії, які країна-агресорка використовує для обходу санкцій. Крім того, посилено контроль і за банківськими платежами.
Зокрема, від танкерів тіньового флоту вимагають надання сертифікатів походження, даних реєстрації прапора та іншу документацію.
Індійські чиновники повідомили, що всі індійські НПЗ, окрім Nayara Energy Ltd., який підтримується підсанкційною російською компанією "Роснефть", скоротили імпорт з РФ. За їхніми словами, Nayara збільшила обсяги, оскільки європейські санкції зробили її залежною від РФ щодо сировини.
У листопаді Індія замовляла близько 1,9 млн барелів російської нафти на день. Згідно із заявою Kpler минулого тижня, у грудні постачання можуть сягнути близько 1,3 млн барелів на день.
Зазначимо, у жовтні США запровадили санкції проти російських нафтових гігантів "Роснефти" та "Лукойлу", а також їхніх 36 дочірніх структур, щоб змусити Кремль піти на переговори щодо України. Відразу після цього капіталізація обох компаній сильно впала, вони змушені розпродавати закордонні активи.
Крім цього, великі державні переробні компанії Китаю призупинили закупівлі сирої нафти ESPO після санкцій США. Тим же шляхом йде Індія.
За даними ЗМІ, приблизно 48 млн барелів російської нафти можуть "зависнути" у морі через санкції США. Зрештою, десятки танкерів будуть вимушені шукати альтернативні порти призначення.