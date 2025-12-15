Индия сократит импорт нефти из России на фоне санкционного давления, - Bloomberg

Источники издания рассказали, что в последние недели в портах был введен усиленный контроль за судами теневого флота России, которые страна-агрессор использует для обхода санкций. Кроме того, усилен контроль и за банковскими платежами.

В частности, от танкеров теневого флота требуют предоставления сертификатов происхождения, данных регистрации флага и другую документацию.

Индийские чиновники сообщили, что все индийские НПЗ, кроме Nayara Energy Ltd., который поддерживается подсанкционной российской компанией "Роснефть", сократили импорт из РФ. По их словам, Nayara увеличила объемы, поскольку европейские санкции сделали ее зависимой от РФ по сырью.

В ноябре Индия заказывала около 1,9 млн баррелей российской нефти в день. Согласно заявлению Kpler на прошлой неделе, в декабре поставки могут достичь около 1,3 млн баррелей в день.