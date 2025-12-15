Індія скоротить імпорт нафти з Росії на тлі санкційного тиску, - Bloomberg

Індійські чиновники очікують скорочення імпорту нафти з Росії у грудні до 800 000 барелів на день. Причина - посилення перевірок для забезпечення дотримання західних санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Джерела видання розповіли, що останніми тижнями у портах було запроваджено посилений контроль за суднами тіньового флоту Росії, які країна-агресорка використовує для обходу санкцій. Крім того, посилено контроль і за банківськими платежами.

Зокрема, від танкерів тіньового флоту вимагають надання сертифікатів походження, даних реєстрації прапора та іншу документацію.

Індійські чиновники повідомили, що всі індійські НПЗ, окрім Nayara Energy Ltd., який підтримується підсанкційною російською компанією "Роснефть", скоротили імпорт з РФ. За їхніми словами, Nayara збільшила обсяги, оскільки європейські санкції зробили її залежною від РФ щодо сировини.

У листопаді Індія замовляла близько 1,9 млн барелів російської нафти на день. Згідно із заявою Kpler минулого тижня, у грудні постачання можуть сягнути близько 1,3 млн барелів на день.