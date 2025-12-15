ua en ru
Пн, 15 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Індія скоротить імпорт нафти з Росії на тлі санкційного тиску, - Bloomberg

Індія, Понеділок 15 грудня 2025 18:43
UA EN RU
Індія скоротить імпорт нафти з Росії на тлі санкційного тиску, - Bloomberg Ілюстративне фото: Індія купуватиме менше російської нафти через західні санкції (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Індійські чиновники очікують скорочення імпорту нафти з Росії у грудні до 800 000 барелів на день. Причина - посилення перевірок для забезпечення дотримання західних санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Джерела видання розповіли, що останніми тижнями у портах було запроваджено посилений контроль за суднами тіньового флоту Росії, які країна-агресорка використовує для обходу санкцій. Крім того, посилено контроль і за банківськими платежами.

Зокрема, від танкерів тіньового флоту вимагають надання сертифікатів походження, даних реєстрації прапора та іншу документацію.

Індійські чиновники повідомили, що всі індійські НПЗ, окрім Nayara Energy Ltd., який підтримується підсанкційною російською компанією "Роснефть", скоротили імпорт з РФ. За їхніми словами, Nayara збільшила обсяги, оскільки європейські санкції зробили її залежною від РФ щодо сировини.

У листопаді Індія замовляла близько 1,9 млн барелів російської нафти на день. Згідно із заявою Kpler минулого тижня, у грудні постачання можуть сягнути близько 1,3 млн барелів на день.

Зазначимо, у жовтні США запровадили санкції проти російських нафтових гігантів "Роснефти" та "Лукойлу", а також їхніх 36 дочірніх структур, щоб змусити Кремль піти на переговори щодо України. Відразу після цього капіталізація обох компаній сильно впала, вони змушені розпродавати закордонні активи.

Крім цього, великі державні переробні компанії Китаю призупинили закупівлі сирої нафти ESPO після санкцій США. Тим же шляхом йде Індія.

За даними ЗМІ, приблизно 48 млн барелів російської нафти можуть "зависнути" у морі через санкції США. Зрештою, десятки танкерів будуть вимушені шукати альтернативні порти призначення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Індія Санкції проти Росії
Новини
Дрони СБУ втретє за тиждень атакували нафтовидобуток РФ у Каспійському морі, - джерела
Дрони СБУ втретє за тиждень атакували нафтовидобуток РФ у Каспійському морі, - джерела
Аналітика
Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі