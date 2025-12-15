ua en ru
Индия сократит импорт нефти из России на фоне санкционного давления, - Bloomberg

Индия, Понедельник 15 декабря 2025 18:43
Индия сократит импорт нефти из России на фоне санкционного давления, - Bloomberg Иллюстративное фото: Индия будет покупать меньше российской нефти из-за западных санкций (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Индийские чиновники ожидают сокращения импорта нефти из России в декабре до 800 000 баррелей в день. Причина - ужесточение проверок для обеспечения соблюдения западных санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Источники издания рассказали, что в последние недели в портах был введен усиленный контроль за судами теневого флота России, которые страна-агрессор использует для обхода санкций. Кроме того, усилен контроль и за банковскими платежами.

В частности, от танкеров теневого флота требуют предоставления сертификатов происхождения, данных регистрации флага и другую документацию.

Индийские чиновники сообщили, что все индийские НПЗ, кроме Nayara Energy Ltd., который поддерживается подсанкционной российской компанией "Роснефть", сократили импорт из РФ. По их словам, Nayara увеличила объемы, поскольку европейские санкции сделали ее зависимой от РФ по сырью.

В ноябре Индия заказывала около 1,9 млн баррелей российской нефти в день. Согласно заявлению Kpler на прошлой неделе, в декабре поставки могут достичь около 1,3 млн баррелей в день.

Отметим, в октябре США ввели санкции против российских нефтяных гигантов "Роснефти" и "Лукойла", а также их 36 дочерних структур, чтобы заставить Кремль пойти на переговоры по Украине. Сразу после этого капитализация обеих компаний сильно упала, они вынуждены распродавать зарубежные активы.

Кроме этого, крупные государственные перерабатывающие компании Китая приостановили закупки сырой нефти ESPO после санкций США. По тому же пути идет Индия.

По данным СМИ, примерно 48 млн баррелей российской нефти могут "зависнуть" в море из-за санкций США. В конце концов, десятки танкеров будут вынуждены искать альтернативные порты назначения.

Российская Федерация Индия Санкции против России
