Індія схвалила закупівлю зброї на 25 млрд доларів, зокрема й російської, - ЗМІ

08:56 28.03.2026 Сб
2 хв
Це рішення може викликати невдоволення США
aimg Тетяна Степанова
Фото: Індія схвалила закупівлю зброї на 25 млрд доларів, зокрема й російської (Getty Images)

Індія схвалила закупівлю озброєння та військової техніки на суму 25 млрд доларів, зокрема й російських ракетних комплексів C-400.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними індійського Міноборони, придбання передбачає ще п'ять російських комплексів С-400 на суму близько 6,1 млрд доларів.

С-400 призначені для перехоплення далекобійних повітряних загроз над ключовими об'єктами.

Наразі Індія вже використовує три комплекси С-400, які застосовувалися під час чотириденної конфлікту з Пакистаном у травні минулого року. Ще два комплекси очікуються протягом найближчих місяці.

Зазначається, що це рішення може викликати невдоволення США, які раніше критикували Нью-Делі за угоди з Москвою, але підкреслює ставку Індії на старого союзника в передових технологіях.

Попри зниження обсягів, Росія залишається найбільшим постачальником військової техніки для Індії, забезпечуючи понад третину закупівель озброєнь, йдеться у звіті Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (SIPRI) за 2025 рік, який відстежує глобальні продажі зброї.

Співпраця Індії та РФ

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що війна в Ірані підштовхнула Індію до відновлення прямих закупівель скрапленого природного газу (СПГ) у Росії. Це вперше з початку повномасштабної війни в Україні.

Також, за даними Bloomberg, кілька танкерів із російською нафтою, які спочатку прямували до країн Східної Азії, змінили курс і попрямували до Індії, що свідчить про відновлення інтересу Делі до російських енергоресурсів.

Нові мобільні ППО RapidRanger на фронті: характеристики та можливості
Аналітика
Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни