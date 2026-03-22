Індія може відмовитися від російських Су-57: в Defense Express назвали причину

Індія ще у 2018 році відмовилася від спільного проєкту з РФ щодо Су-57, заявивши, що винищувач не відповідає вимогам п’ятого покоління. Проте Москва не полишає спроби "втюхати" свій літак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express .

Плани Індії та пропозиція Росії

Як пише військово-аналітичний портал, бажання уряду Індії приєднатися до одного з двох проєктів розробки винищувача шостого покоління, британсько-італійсько-японським Tempest чи французько-німецько-іспанським FCAS, порушує питання реальності закупівлі російських Су-57.

Аналітики зазначають, що Москва наобіцяла Делі до свого винищувача, який лише у РФ називають представником п'ятого покоління, купу "бонусів" включно з новим двигуном та лише поки запатентованим варіантом літака.

А Делі нібито дуже серйозно оцінює цю пропозицію. Попри те, що ще у 2018 вийшов зі спільного проєкту з РФ з розробки цієї машини, прямо заявивши, що він не відповідає вимогам.

Власні розробки та фінансові витрати

"На це накладається те, що уряд Індії підтвердив актуальність планів побудувати власний винищувач п'ятого покоління AMCA. І ставка на швидке приєднання до розробки винищувача шостого покоління, разом з інвестиціями у власні розробки це дуже значні витрати. Бо загальні витрати на програму винищувача шостого покоління оцінюються у понад 50 млрд євро", - повідомляє Defense Express.

При цьому сказано, що якщо Індія стане четвертим учасником одного з проєктів, то йдеться про суму 12,5 млрд євро, а якщо, що замінить Німеччину у FCAS, то понад 16,5 млрд євро.

Власна розробка AMCA також потребуватиме мільярдних бюджетів через величезний обсяг технологій, які планує опанувати Індія для цього. В той же постає питання етапності оновлення індійських повітряних сил, яке може стати ключовим.

"Наразі країна отримує Rafale, з планом здійснити величезне замовлення на ще 114 Rafale. Це має довести їх кількість у повітряних силах до близько 150 одиниць (ще 26 замолено у палубній версії для ВМС)", - зазначає видання.

Водночас основою повітряних сил Індії є близько 260 російських Су-30МКИ, кількість яких поступово зменшується у катастрофах та аваріях. І на початку березня Індія втратила вже 14 Су-30МКИ, що склало 5% від всієї кількості.

Власним Tejas Індія намагається наразі закрити проблему браку літаків, після виведення з експлуатації МиГ-21, яких в аваріях та катастрофах втратила понад 60%. Але цей процес постійно страждає від проблем, наразі - від втрат трьох Tejas за останні два роки.

Видання вказує, що всі ці проєкти мають приблизно однаковий термін реалізації - до середини-кінця 2030-х років.

Оновлення авіапарку

За планами, до 2035 року має розпочатися постачання AMCA, а до 2040 року Індія повинна мати модернізований парк Су-30, Rafale, Tejas, перші власні AMCA та перші винищувачі шостого покоління. На цьому тлі роль російського Су-57 у індійській авіації виглядає досить складною.

"Зрештою у Делі завжди можуть здійснити абсолютно нелогічні кроки, наприклад, як продовження закупівлі у РФ ЗРК С-400 попри невиконання Москвою навіть попереднього контракту 8-річної давнини", - наголошує Defense Express.