Индия одобрила закупку оружия на 25 млрд долларов, в том числе и российского, - СМИ

08:56 28.03.2026 Сб
Это решение может вызвать недовольство США
aimg Татьяна Степанова
Индия одобрила закупку вооружения и военной техники на сумму 25 млрд долларов, в том числе и российских ракетных комплексов C-400.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным индийского Минобороны, приобретение предусматривает еще пять российских комплексов С-400 на сумму около 6,1 млрд долларов.

С-400 предназначены для перехвата дальнобойных воздушных угроз над ключевыми объектами.

В настоящее время Индия уже использует три комплекса С-400, которые применялись во время четырехдневного конфликта с Пакистаном в мае прошлого года. Еще два комплекса ожидаются в течение ближайших месяца.

Отмечается, что это решение может вызвать недовольство США, которые ранее критиковали Нью-Дели за сделки с Москвой, но подчеркивает ставку Индии на старого союзника в передовых технологиях.

Несмотря на снижение объемов, Россия остается крупнейшим поставщиком военной техники для Индии, обеспечивая более трети закупок вооружений, говорится в отчете Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) за 2025 год, который отслеживает глобальные продажи оружия.

Напомним, ранее мы сообщали, что война в Иране подтолкнула Индию к возобновлению прямых закупок сжиженного природного газа (СПГ) у России. Это впервые с начала полномасштабной войны в Украине.

Также, по данным Bloomberg, несколько танкеров с российской нефтью, которые изначально направлялись в страны Восточной Азии, изменили курс и направились в Индию, что свидетельствует о возобновлении интереса Дели к российским энергоресурсам.

Российская Федерация Индия
