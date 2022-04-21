UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Индия отказалась принимать самолет Японии для доставки помощи беженцам из Украины, - СМИ

Фото: Индия отказалась принимать самолет Японии для доставки помощи украинским беженцам (wikipedia.org)
Автор: Роман Мирончук

Руководитель правящей Либерально-демократической партии Японии Санаэ Такаити заявил, что Индия отказала в разрешении на посадку в стране самолета Японии, предназначенного для доставки гуманитарной помощи беженцам из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nikkei Asia.

Японское правительство планировало в Индии загрузить в самолет гуманитарную помощь и доставить ее в Польшу и Румынию.

Помощь была запрошена Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Такаичи раскритиковал премьер-министра Фумио Кисиду по этому поводу,

"Очевидно, что правительство не проделало достаточной работы", - отметил Такаичи.

Напомним, в Японии призывают РФ вернуть деньги за украденные самолеты. Дочерняя компания японского банка SMBC Aviation Capital сдала в лизинг России десятки самолетов и теперь не может их вернуть.

Мы также писали о том, что Япония приняла санкционные законопроекты для устранения "лазеек" России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИндияЯпония