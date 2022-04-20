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"Ужасно хранить чужое". В Японии призывают РФ вернуть деньги за украденные самолеты

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Среда 20 апреля 2022 17:27
"Ужасно хранить чужое". В Японии призывают РФ вернуть деньги за украденные самолеты Фото: Самолет "Аэрофлота" (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Японский мегабанк опасается потери арендованных самолетов, захваченных Россией

Дочерняя компания японского мегабанка SMBC Aviation Capital со штаб-квартирой в Ирландии сдала в лизинг России десятки самолетов и теперь не может их вернуть.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Asahi.com.

Японский мегабанк входит в число организаций, пострадавших от отказа России вернуть сотни иностранных самолетов в отместку за санкции.

"Для России это ужасно — хранить чужое имущество", — раздраженно заявил высокопоставленный чиновник Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.

Подрыв авиапромышленности. РФ не отдает арендованные самолеты

Многие западные страны, наряду с Японией, ввели экономические санкции против России в связи с ее вторжением в Украину. В ответ Россия отомстила, захватив арендованные у зарубежных компаний самолеты.

В марте президент РФ подписал новый закон, который позволяет его стране "оставить", а фактически украсть около 400 коммерческих самолетов, арендованных у иностранных компаний, и использовать их для рейсов внутри России.

"Этот шаг подорвал авиационную промышленность", — пишет издание.

Японский мегабанк приобрел бизнес по лизингу самолетов у крупной британской финансовой компании в 2012 году и с тех пор расширил его.

До вторжения РФ в Украину SMBC Aviation Capital подписала контракт с пятью российскими авиаперевозчиками, включая "Аэрофлот", на лизинг 35 самолетов.

Но, по словам источника издания, хорошо знакомого с ходом ситуации, компании удалось вернуть только один из 35 самолетов, которые в то время находились за пределами РФ.

По словам собеседников Asahi.com, оборудование, которое компания сдала в аренду России, оценивается примерно в 210 миллиардов иен (1,7 миллиарда долларов).

"SMBCA потребовала страховых выплат, но пока неизвестно, какая часть убытков будет покрыта", — объясняют суть проблемы на сайте.

Напомним, в Emirates заявили, что продолжат выполнять рейсы в РФ.

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