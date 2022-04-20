Япония приняла санкционные законопроекты для устранения "лазеек" России
Палата советников Японии приняла пакет законопроектов для ужесточения санкций против РФ. Они помогут устранить "лазейки" России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на японское издание NHK.
Отмечается, что большинством голосов утверждены изменения в таможенном законодательстве. Они позволяют Японии лишить РФ статуса "страны наибольшего благоприятствования в торговле" и повысить тарифы на российский импорт.
Кроме того, принят проект закона о валютном регулировании. Документ поможет ужесточить санкции против криптоактивов. Таким образом Япония устранила "лазейки" для лиц из санкционного списка и запретила им переводить средств третьим лицам.
Напомним, в Японии начали действовать санкции против России, которые вводят запрет на импорт 38 товаров.
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