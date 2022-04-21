Індія відмовилася приймати літак Японії для доставки допомоги біженцям з України, - ЗМІ

Японський уряд планував в Індії завантажити в літак гуманітарну допомогу і доставити її в Польщу і Румунію.

Допомога була запитана Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців. Такаїчі розкритикував прем'єр-міністра Фуміо Кісіду з цього приводу,

"Очевидно, що уряд не виконав достатньої роботи", - зазначив Такаїчі.