Индия одобрила вакцину Johnson & Johnson для экстренных случаев

Министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия заявил, что страна одобрила однокомпонентную вакцину от коронавируса Johnson & Johnson . Ее будут использовать в экстренных случаях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу министерства в Twitter.

"Индия расширяет перечень вакцин! Однодозная вакцина от COVID-19 компании Johnson and Johnson одобрена для использования в экстренных случаях в Индии. Сейчас в Индии 5 различных вакцин",- написал он.

По информации местных СМИ, вакцина будет доставлена в Индию по соглашению о поставках с местным производителем вакцин Biological E Ltd.

В настоящее время органы здравоохранения Индии одобрили использование вакцин, разработанных AstraZeneca, Bharat Biotech, Российским институтом Gamaleya, а также Moderna.