ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Эффективность вакцины Johnson & Johnson против видов коронавируса превышает 80%

Новина українською → Рим, Пятница 12 марта 2021 16:13
Эффективность вакцины Johnson & Johnson против видов коронавируса превышает 80%
Автор: Андрей Козловский

Вакцина от коронавируса компании Johnson & Johnson показала эффективность 81% в отношении южноафриканского штамма. Также она на 87% эффективна против бразильского штамма.

Об этом сообщает Corriere Della Sera.

"Общая эффективность против развития острых форм заболевания, вызванного южноафриканским вариантом, выявлена на уровне 81%, против бразильской вариации 87%", - сказал глава подразделения инфекционных заболеваний и вакцин Janssen Йохан Ван Хоф.

Он также добавил, что основываясь на этих данных, вакцина эффективна в предотвращении даже тяжелых форм заболеваний, вызываемых этими штаммами.

Напомним, Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) рекомендовало выдать временное регистрационное удостоверение для вакцины от коронавируса компании Janssen - подразделения американской Johnson & Johnson. Еврокомиссия уже также одобрила ее применение на территории ЕС.

Кроме того, президент США Джо Байден поручил Министерству здравоохранения закупить еще 100 млн доз вакцины от коронавируса производства Johnson & Johnson.

Также РБК-Украина писало, что вакцина от коронавируса Novavax показала эффективность 96,4% против исходного варианта коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Вакцина
NEWS
Год в масках. От тотального локдауна до адаптивного карантина: как менялись ограничения
Год в масках. От тотального локдауна до адаптивного карантина: как менялись ограничения
DAILY
Небольшая игра. Как работает азартный бизнес в Украине после легализации
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Небольшая игра. Как работает азартный бизнес в Украине после легализации