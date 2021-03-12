Эффективность вакцины Johnson & Johnson против видов коронавируса превышает 80%

Вакцина от коронавируса компании Johnson & Johnson показала эффективность 81% в отношении южноафриканского штамма. Также она на 87% эффективна против бразильского штамма.

Об этом сообщает Corriere Della Sera.

Он также добавил, что основываясь на этих данных, вакцина эффективна в предотвращении даже тяжелых форм заболеваний, вызываемых этими штаммами.

"Общая эффективность против развития острых форм заболевания, вызванного южноафриканским вариантом, выявлена на уровне 81%, против бразильской вариации 87%", - сказал глава подразделения инфекционных заболеваний и вакцин Janssen Йохан Ван Хоф.

Напомним, Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) рекомендовало выдать временное регистрационное удостоверение для вакцины от коронавируса компании Janssen - подразделения американской Johnson & Johnson. Еврокомиссия уже также одобрила ее применение на территории ЕС.

Кроме того, президент США Джо Байден поручил Министерству здравоохранения закупить еще 100 млн доз вакцины от коронавируса производства Johnson & Johnson.

Также РБК-Украина писало, что вакцина от коронавируса Novavax показала эффективность 96,4% против исходного варианта коронавируса.