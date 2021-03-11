ЕС одобрил четвертую вакцину от COVID. Это Johnson & Johnson
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило четвертую по счету вакцину от COVID. Это препарат американской компании Johnson & Johnson.
Об этом пишет DW.
Сообщается, что вакцина J&J, разработанная фармацевтической компанией Janssen, которая базируется в Бельгии, отличается от других одобренных вакцин. В частности, тем, что для полного курса вакцинации требуется всего одна доза.
Евросоюз уже заказал 400 миллионов доз вакцины Johnson & Johnson. Ранее блок одобрил применение немецко-американской вакцины BioNTech-Pfizer, британско-шведской AstraZeneca и американской Moderna.
Напомним, по результатам клинических испытаний вакцина Johnson & Johnson показала эффективность 66%. На таком уровне оценивается эффективность предотвращения средних и тяжелых осложнений при заражении COVID-19.
Также сообщалось, что Украина ведет переговоры о закупке вакцины Johnson & Johnson. Первой страной, которая одобрила экстренное применение этой вакцины, стал Бахрейн. После этого разрешения выдали регуляторы в США и Канаде. Кроме того, компания подала заявку на одобрение во Всемирную организацию здравоохранения.