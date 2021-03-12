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ВОЗ разрешила экстренное применение вакцины Johnson & Johnson

Новина українською → Женева, Пятница 12 марта 2021 18:25
ВОЗ разрешила экстренное применение вакцины Johnson & Johnson Фото: вакцина Johnson & Johnson (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разрешила применение вакцины от коронавируса Janssen компании Johnson & Johnson. ВОЗ внесла вакцину в экстренный список медпрепаратов.

Об этом говорится на сайте ВОЗ.

Организация зарегистрировала вакцину после одобрения европейским регулятором EMA.

"Каждый новый, безопасный и эффективный инструмент против COVID-19 - это еще один шаг к победе над пандемией", - сказал глава ВОЗ Тедрос Аданом Габреисус.

Одобрение ВОЗ позволяет начать распространение вакцины Johnson & Johnson в рамках глобального механизма COVAX.

"Я настоятельно призываю правительства и компании выполнять свои обязательства и использовать все имеющиеся в их распоряжении решения для наращивания производства, чтобы эти инструменты стали поистине глобальными общественными благами, доступными для всех, а также общим решением глобального кризиса", - заявил глава ВОЗ.

Препарат Janssen - первая зарегистрированная ВОЗ вакцина, которая требует введения одной дозы, а не двух. Эффективность этой вакцины, по последним данным, составляет 80%. До этого одобрение ВОЗ получили вакцины Pfizer и AstraZeneca.

Напомним, вчера вакцина компании Johnson & Johnson была одобрена в Европейском союзе.

Днями ранее компания Johnson & Johnson предупредила ЕС о возможных задержках с поставкой вакцины Janssen.

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