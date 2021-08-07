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Індія схвалила вакцину Johnson & Johnson для екстрених випадків

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Індія, Субота 07 серпня 2021 19:47
Індія схвалила вакцину Johnson & Johnson для екстрених випадків Фото: Індія схвалила вакцину Johnson & Johnson для екстрених випадків (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр охорони здоров'я Індії Мансух Мандавія заявив, що країна схвалила однокомпонентну вакцину від коронавірусу Johnson & Johnson. Її використовуватимуть в екстрених випадках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу міністерства в Twitter.

"Індія розширює перелік вакцин! Однодозна вакцина від COVID-19 компанії Johnson and Johnson схвалена для використання в екстрених випадках в Індії. Зараз в Індії 5 різних вакцин", - написав він.

За інформацією місцевих ЗМІ, вакцина буде доставлена до Індії за угодою про постачання з місцевим виробником вакцин Biological E Ltd.

Наразі органи охорони здоров'я Індії схвалили використання вакцин, розроблених AstraZeneca, Bharat Biotech, російським інститутом Gamaleya, а також Moderna.

Нагадаємо, ВООЗ дозволила застосування вакцини від коронавірусу Janssen компанії Johnson & Johnson та внесла її до екстреного списку медпрепаратів.

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