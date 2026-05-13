Індія наростила імпорт нафти з РФ до рекордів перед завершенням дозволу США, - Bloomberg

15:54 13.05.2026 Ср
2 хв
Вже за кілька днів термін дії американських послаблень спливає
aimg Сергій Козачук
Індія наростила імпорт нафти з РФ до рекордів перед завершенням дозволу США, - Bloomberg Фото: Індія наростила імпорт нафти з РФ (Getty Images)
Індія наростила імпорт російської нафти до рекордних значень перед завершенням дії дозволу США. Якщо Вашингтон не продовжить дозвіл після 16 травня, індійські переробники будуть змушені шукати дорожчі альтернативи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Рекордні обсяги імпорту

За інформацією видання, в травні щоденні обсяги імпорту російської нафти до Індії досягли безпрецедентних 2,3 млн барелів. Це пов'язано з тим, що чинний дозвіл США дозволяє закуповувати вже завантажену нафту.

Прогнози вказують на те, що за підсумками місяця показник може скласти близько 1,9 млн барелів на добу.

Наслідки війни з Іраном

Ринок нафти зазнав значних потрясінь через війну з Іраном, яка призвела до блокування потоків із Перської затоки через Ормузьку протоку.

Індія, як третій за величиною імпортер нафти, була змушена адаптуватися до цих умов. США надали спеціальний дозвіл на закупівлю російської нафти, щоб стримати зростання цін, проте термін його дії спливає 16 травня.

Якщо дозвіл не буде продовжено, індійські компанії будуть змушені шукати альтернативні, дорожчі джерела постачання.

На тлі цього найбільші державні нафтопереробні компанії Індії, Indian Oil Corp. та Bharat Petroleum Corp., уже почали закуповувати нафту у Західній Африці та США, а також розглядають можливість укладання короткострокових угод для диверсифікації постачань.

Що відомо про ситуацію

Нагадаємо, Індія наразі перебуває в епіцентрі енергетичної нестабільності, спричиненої війною в регіоні Перської затоки та блокуванням ключових морських шляхів. Через дефіцит енергоресурсів прем’єр-міністр Нарендра Моді вже закликав громадян максимально економити пальне та обмежувати споживання товарів, що потребують значних валютних витрат.

Водночас офіційний Нью-Делі намагається балансувати між потребами внутрішнього ринку та санкційною політикою США. Раніше фіксувалися спроби постачання російського ЗПГ з підсанкційних заводів.

Згодом стало відомо, що Індія почала відмовлятися від закупівель російського скрапленого газу. Причиною такого рішення, за даними аналітиків, стало те, що переміщення газових танкерів набагато легше відстежити супутниками, ніж нафтові танкери, що створює високі ризики вторинних санкцій для індійських компаній.

