Індія не купуватиме нафту у Росії, - Трамп

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді нібито запевнив президента США Дональда Трампа, що його країна більше не купуватиме нафту в РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Трампа в Білому домі.
"Ми не були раді від того, що він (Моді - ред.) купує російську нафту. Бо це дозволяє Росії продовжувати війну, де вони вже втратили мільйон солдатів",- сказав Дональд Трамп.
На Генеральній асамблеї ООН 23 вересня Трамп оголосив Китай та Індію "головними спонсорами" війни Росії проти України, оскільки вони імпортують російські нафту та газ.
Як писало РБК-Україна, до війни проти України Індія купувала в Росії всього 1% сирої нафти, а після 2020 року збільшила частку до 40%.
У серпні президент США Дональд Трамп запровадив 50% тариф на постачання російської нафти в Індію. Він звинуватив бізнес у "наживі" і заговорив про "війну Моді". Однак це лише тимчасово знизило обсяги закупівель.
Пізніше міністр фінансів Індії Нірмала Сітхараман заявила, що Індія продовжить закупівлі російської нафти незважаючи на 50% тарифи США для індійських компаній.
Тим часом індійські чиновники наприкінці вересня заявили адміністрації Дональда Трампа, що значне скорочення імпорту російської нафти нібито можливе тільки за умови дозволу на закупівлі в Ірану та Венесуели.
Поїздка індійських представників до США відбулася після того, як Вашингтон запровадив жорсткі тарифи проти країни за торгівлю нафтою з Росією. Незважаючи на санкції, Індія продовжує закуповувати російську нафту, хоча й у менших обсягах.
Росія була змушена продавати нафту зі знижкою після того, як багато країн відмовилися від торгівлі з Москвою через війну проти України.
Майже 90% потреб Індії в нафті покриваються імпортом, і дешевші російські поставки допомогли знизити отримати надприбутки. Аналогічні знижки могла б дати і нафта з Ірану та Венесуели.