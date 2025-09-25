Індія просить США дозволити купівлю іранської нафти замість російської, - Bloomberg

Майже 90% потреб Індії в нафті покриваються імпортом. Дешеву російську нафту хочуть замістити такою ж дешевою іранською.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Індійські чиновники знову заявили адміністрації Дональда Трампа, що значне скорочення імпорту російської нафти нібито можливе тільки за умови дозволу на закупівлі в Ірану та Венесуели.

Делегація, яка відвідала США цього тижня, підтвердила цей запит на зустрічах з американськими представниками, повідомили джерела, знайомі з переговорами.

За їхніми словами, індійська сторона наголосила, що одночасне припинення поставок нафти з Росії, Ірану та Венесуели може спричинити зростання світових цін.

Тиск Вашингтона

Поїздка індійських представників до США відбулася після того, як Вашингтон запровадив жорсткі тарифи проти країни за торгівлю нафтою з Росією. Незважаючи на санкції, Індія продовжує закуповувати російську нафту, хоча й у менших обсягах.

Міністр торгівлі Індії Піюш Гойял заявив у Нью-Йорку, що країна має намір збільшити закупівлі американської нафти і газу. "Наші цілі в галузі енергетичної безпеки будуть значною мірою пов'язані зі США", - наголосив він.

Російська нафта та імпорт Індії

Росія була змушена продавати нафту зі знижкою після того, як багато країн відмовилися від торгівлі з Москвою через війну проти України.

Майже 90% потреб Індії в нафті покриваються імпортом, і дешевші російські поставки допомогли знизити отримати надприбутки. Аналогічні знижки могла б дати і нафта з Ірану та Венесуели.

Індія припинила закупівлі іранської нафти 2019 року, а найбільша приватна компанія Reliance Industries Ltd. цього року зупинила імпорт із Венесуели через посилення американських санкцій. Додаткові закупівлі на Близькому Сході можливі, але вони виявляться дорожчими.

Ціни та перспективи ринку

За даними Мінторгу Індії, у липні середня ціна російської нафти становила 68,90 доларів за барель. Для порівняння, нафта із Саудівської Аравії коштувала 77,50 доларів, а зі США - 74,20 доларів.

Індія залишається найбільшим покупцем російської нафти, що поставляється танкерами, тоді як Китай лідирує за загальним обсягом закупівель, включно з трубопровідними поставками.

Ринок нафти 2026 року може зіткнутися з надлишком пропозиції через нарощування видобутку країнами ОПЕК+ і незалежними виробниками. Це здатне чинити тиск на світові ціни.