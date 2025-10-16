Индия не будет покупать нефть у России, - Трамп

"Мы не были рады тому, что он (Моди - ред.) покупает российскую нефть. Потому что это позволяет России продолжать войну, где они уже потеряли миллион солдат",- сказал Дональд Трамп.

На Генеральной ассамблее ООН 23 сентября Трамп объявил Китай и Индию "главными спонсорами" войны России против Украины, поскольку они импортируют российские нефть и газ.

Индия и нефть из России

Как писало РБК-Украина, до войны против Украины Индия покупала у России всего 1% сырой нефти, а после 2020 года увеличила долю до 40%.

В августе президент США Дональд Трамп ввел 50% тариф на поставки российской нефти в Индию. Он обвинил бизнес в "наживе" и заговорил о "войне Моди". Однако это лишь временно снизило объемы закупок.

Позже министр финансов Индии Нирмала Ситхараман заявила, что Индия продолжит закупки российской нефти несмотря на 50% тарифы США для индийских компаний.