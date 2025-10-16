Индия не будет покупать нефть у России, - Трамп

Премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы заверил президента США Дональда Трампа, что его страна больше не будет покупать нефть у РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Трампа в Белом доме.
"Мы не были рады тому, что он (Моди - ред.) покупает российскую нефть. Потому что это позволяет России продолжать войну, где они уже потеряли миллион солдат",- сказал Дональд Трамп.
На Генеральной ассамблее ООН 23 сентября Трамп объявил Китай и Индию "главными спонсорами" войны России против Украины, поскольку они импортируют российские нефть и газ.
Как писало РБК-Украина, до войны против Украины Индия покупала у России всего 1% сырой нефти, а после 2020 года увеличила долю до 40%.
В августе президент США Дональд Трамп ввел 50% тариф на поставки российской нефти в Индию. Он обвинил бизнес в "наживе" и заговорил о "войне Моди". Однако это лишь временно снизило объемы закупок.
Позже министр финансов Индии Нирмала Ситхараман заявила, что Индия продолжит закупки российской нефти несмотря на 50% тарифы США для индийских компаний.
Между тем индийские чиновники в конце сентября заявили администрации Дональда Трампа, что значительное сокращение импорта российской нефти якобы возможно только при условии разрешения на закупки у Ирана и Венесуэлы.
Поездка индийских представителей в США состоялась после того, как Вашингтон ввел жесткие тарифы против страны за торговлю нефтью с Россией. Несмотря на санкции, Индия продолжает закупать российскую нефть, хотя и в меньших объемах.
Россия была вынуждена продавать нефть со скидкой после того, как многие страны отказались от торговли с Москвой из-за войны против Украины.
Почти 90% потребностей Индии в нефти покрываются импортом, и более дешевые российские поставки помогли снизить получить сверхприбыли. Аналогичные скидки могла бы дать и нефть из Ирана и Венесуэлы.