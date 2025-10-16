ua en ru
Чт, 16 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Индия не будет покупать нефть у России, - Трамп

США, Четверг 16 октября 2025 03:14
UA EN RU
Индия не будет покупать нефть у России, - Трамп Фото: индийский танкер с нефтью (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы заверил президента США Дональда Трампа, что его страна больше не будет покупать нефть у РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Трампа в Белом доме.

"Мы не были рады тому, что он (Моди - ред.) покупает российскую нефть. Потому что это позволяет России продолжать войну, где они уже потеряли миллион солдат",- сказал Дональд Трамп.

На Генеральной ассамблее ООН 23 сентября Трамп объявил Китай и Индию "главными спонсорами" войны России против Украины, поскольку они импортируют российские нефть и газ.

Индия и нефть из России

Как писало РБК-Украина, до войны против Украины Индия покупала у России всего 1% сырой нефти, а после 2020 года увеличила долю до 40%.

В августе президент США Дональд Трамп ввел 50% тариф на поставки российской нефти в Индию. Он обвинил бизнес в "наживе" и заговорил о "войне Моди". Однако это лишь временно снизило объемы закупок.

Позже министр финансов Индии Нирмала Ситхараман заявила, что Индия продолжит закупки российской нефти несмотря на 50% тарифы США для индийских компаний.

Откуда Индия хочет закупать нефть

Между тем индийские чиновники в конце сентября заявили администрации Дональда Трампа, что значительное сокращение импорта российской нефти якобы возможно только при условии разрешения на закупки у Ирана и Венесуэлы.

Поездка индийских представителей в США состоялась после того, как Вашингтон ввел жесткие тарифы против страны за торговлю нефтью с Россией. Несмотря на санкции, Индия продолжает закупать российскую нефть, хотя и в меньших объемах.

Россия была вынуждена продавать нефть со скидкой после того, как многие страны отказались от торговли с Москвой из-за войны против Украины.

Почти 90% потребностей Индии в нефти покрываются импортом, и более дешевые российские поставки помогли снизить получить сверхприбыли. Аналогичные скидки могла бы дать и нефть из Ирана и Венесуэлы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Индия НАФТА
Новости
Бессент: 85 сенаторов поддерживают 500% тарифы для Китая за покупку нефти у РФ
Бессент: 85 сенаторов поддерживают 500% тарифы для Китая за покупку нефти у РФ
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит