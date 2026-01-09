Індія готова купувати венесуельську нафту: потрібен дозвіл США

Індійські компанії заявили, що готові купувати нафту з Венесуели, якщо США нададуть відповідний дозвіл на продаж покупцям, які не пов'язані зі Сполученими Штатами. Придбання нафти з Венесуели може стати прийнятним варіантом для зменшення імпорту російської нафти Індією.

Венесуельська нафта сорту Merey відноситься до "важких сортів", проте Reliance має два НПЗ в Гуджараті, які можуть переробляти до 1,4 млн барелів нафти таких сортів на добу.

"Ми чекаємо чітких роз’яснень щодо доступу неамериканських покупців до венесуельської нафти й розглянемо можливість її придбання з дотриманням усіх вимог", - сказали виданню в пресслужбі компанії.

Окрім Reliance індійські державні нафтопереробні компанії Indian Oil Corp та Hindustan Petroleum Corp також готові розглянути можливість придбання нафти з Венесуели. До закупівель теоретично можуть приєднатися також HPCL-Mittal Energy, Nayara Energy, IOC та Mangalore Refinery and Petrochemicals.

При цьому фактично це буде відновлення імпорту. Річ у тім, що Індія імпортувала венесуельську нафту до квітня 2025 року - поки президент США Дональд Трамп не ввів мита для її покупців.