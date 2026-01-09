Трамп заявив про скасування "другої хвилі атак" на Венесуелу та назвав причину
Президент США Дональд Трамп заявив, що скасував "другу хвилю ударів" по Венесуелі, оскільки Каракас "добре співпрацює" з Вашингтоном, зокрема у питаннях нафти та політв'язнів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Трампа у його власній соціальній мережі Truth Social.
Трамп заявив, що Венесуела погодилася звільнити "велику кількість політичних в'язнів", щоб продемонструвати Сполученим Штатам "прагнення до миру". Також Вашингтон та Каракас знайшли спільну мову в питаннях нафти.
"Це дуже важливий і розумний жест. США та Венесуела добре співпрацюють, особливо щодо відновлення її нафтогазової інфраструктури у набагато більшій, кращій та сучаснішій формі. Завдяки цій співпраці я скасував раніше очікувану "другу хвилю" атак, яка, ймовірно, не буде потрібною, проте всі кораблі залишаться на місцях з міркувань безпеки", - написав Трамп.
Також він повідомив, що 9 січня пройде зустріч в Білому домі з топменеджерами найбільших нафтових компаній США. Трамп очікує, що вони погодяться інвестувати у Венесуелу щонайменше 100 мільярдів доларів.
Цікаво, що за день до цього, 8 січня, Сенат США підтримав розгляд резолюції, яка позбавляє Трампа можливості проводити подальші військові дії у Венесуелі без схвалення Конгресу. Документ має розглянути Палата представників, а Білий дім заявив, що Трамп накладе вето.
Відомо також, що нафтові компанії США вимагають юридичних і фінансових гарантій від адміністрації для інвестування у нафтовий сектор Венесуели. Керівники компаній хочуть отримання чітких гарантій захисту інвестицій, оскільки одного разу Каракас вже націоналізував їхні активи в країні.
Щодо нафти - нещодавно міністр енергетики США Кріс Райт повідомив, що Сполучені Штати продаватимуть венесуельську нафту "безстроково". За його словами, виручені кошти підуть на користь венесуельського народу через контрольовані урядом США рахунки. А Трамп перед цим сказав, що Венесуела передасть США 30-50 млн барелів нафти.