Головна » Новини » Політика

Трамп заявив про скасування "другої хвилі атак" на Венесуелу та назвав причину

США, П'ятниця 09 січня 2026 15:52

Трамп заявив про скасування "другої хвилі атак" на Венесуелу та назвав причину Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент США Дональд Трамп заявив, що скасував "другу хвилю ударів" по Венесуелі, оскільки Каракас "добре співпрацює" з Вашингтоном, зокрема у питаннях нафти та політв'язнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Трампа у його власній соціальній мережі Truth Social.

Трамп заявив, що Венесуела погодилася звільнити "велику кількість політичних в'язнів", щоб продемонструвати Сполученим Штатам "прагнення до миру". Також Вашингтон та Каракас знайшли спільну мову в питаннях нафти.

"Це дуже важливий і розумний жест. США та Венесуела добре співпрацюють, особливо щодо відновлення її нафтогазової інфраструктури у набагато більшій, кращій та сучаснішій формі. Завдяки цій співпраці я скасував раніше очікувану "другу хвилю" атак, яка, ймовірно, не буде потрібною, проте всі кораблі залишаться на місцях з міркувань безпеки", - написав Трамп.

Також він повідомив, що 9 січня пройде зустріч в Білому домі з топменеджерами найбільших нафтових компаній США. Трамп очікує, що вони погодяться інвестувати у Венесуелу щонайменше 100 мільярдів доларів.

Цікаво, що за день до цього, 8 січня, Сенат США підтримав розгляд резолюції, яка позбавляє Трампа можливості проводити подальші військові дії у Венесуелі без схвалення Конгресу. Документ має розглянути Палата представників, а Білий дім заявив, що Трамп накладе вето.

Відомо також, що нафтові компанії США вимагають юридичних і фінансових гарантій від адміністрації для інвестування у нафтовий сектор Венесуели. Керівники компаній хочуть отримання чітких гарантій захисту інвестицій, оскільки одного разу Каракас вже націоналізував їхні активи в країні.

Щодо нафти - нещодавно міністр енергетики США Кріс Райт повідомив, що Сполучені Штати продаватимуть венесуельську нафту "безстроково". За його словами, виручені кошти підуть на користь венесуельського народу через контрольовані урядом США рахунки. А Трамп перед цим сказав, що Венесуела передасть США 30-50 млн барелів нафти.

