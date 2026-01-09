Индия готова покупать венесуэльскую нефть: нужно разрешение США

В Индии готовы покупать нефть из Венесуэлы при условии, что США предоставят на это разрешение. К закупкам готовы присоединиться топовые индийские компании, в том числе Reliance, которая владеет крупнейшим в мире нефтеперерабатывающим заводом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Индийские компании заявили, что готовы покупать нефть из Венесуэлы, если США предоставят соответствующее разрешение на продажу покупателям, которые не связаны с Соединенными Штатами. Приобретение нефти из Венесуэлы может стать приемлемым вариантом для уменьшения импорта российской нефти Индией.
Венесуэльская нефть сорта Merey относится к "тяжелым сортам", однако Reliance имеет два НПЗ в Гуджарате, которые могут перерабатывать до 1,4 млн баррелей нефти таких сортов в сутки.
"Мы ждем четких разъяснений относительно доступа неамериканских покупателей к венесуэльской нефти и рассмотрим возможность ее приобретения с соблюдением всех требований", - сказали изданию в пресс-службе компании.
Кроме Reliance индийские государственные нефтеперерабатывающие компании Indian Oil Corp и Hindustan Petroleum Corp также готовы рассмотреть возможность приобретения нефти из Венесуэлы. К закупкам теоретически могут присоединиться также HPCL-Mittal Energy, Nayara Energy, IOC и Mangalore Refinery and Petrochemicals.
При этом фактически это будет возобновление импорта. Дело в том, что Индия импортировала венесуэльскую нефть до апреля 2025 года - пока президент США Дональд Трамп не ввел пошлины для ее покупателей.
Отметим, что по заявлению Трампа, временная власть Венесуэлы передаст США от 30 до 50 млн баррелей подсанкционной высококачественной нефти. Это - одна из составляющих плана США: так, государственный секретарь Марко Рубио рассказал, что Соединенные Штаты начнут в Венесуэле трехэтапный процесс, первый из которых предусматривает добычу нефти.
Министр энергетики США Крис Райт недавно сообщил, что Соединенные Штаты будут продавать венесуэльскую нефть "бессрочно". По его словам, вырученные средства пойдут в пользу венесуэльского народа через контролируемые правительством США счета.
А Трамп анонсировал на 9 января встречу в Белом доме с топ-менеджерами крупнейших нефтяных компаний США. Трамп ожидает, что они согласятся инвестировать в Венесуэлу не менее 100 миллиардов долларов.