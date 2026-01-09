Индия готова покупать венесуэльскую нефть: нужно разрешение США

Индийские компании заявили, что готовы покупать нефть из Венесуэлы, если США предоставят соответствующее разрешение на продажу покупателям, которые не связаны с Соединенными Штатами. Приобретение нефти из Венесуэлы может стать приемлемым вариантом для уменьшения импорта российской нефти Индией.

Венесуэльская нефть сорта Merey относится к "тяжелым сортам", однако Reliance имеет два НПЗ в Гуджарате, которые могут перерабатывать до 1,4 млн баррелей нефти таких сортов в сутки.

"Мы ждем четких разъяснений относительно доступа неамериканских покупателей к венесуэльской нефти и рассмотрим возможность ее приобретения с соблюдением всех требований", - сказали изданию в пресс-службе компании.

Кроме Reliance индийские государственные нефтеперерабатывающие компании Indian Oil Corp и Hindustan Petroleum Corp также готовы рассмотреть возможность приобретения нефти из Венесуэлы. К закупкам теоретически могут присоединиться также HPCL-Mittal Energy, Nayara Energy, IOC и Mangalore Refinery and Petrochemicals.

При этом фактически это будет возобновление импорта. Дело в том, что Индия импортировала венесуэльскую нефть до апреля 2025 года - пока президент США Дональд Трамп не ввел пошлины для ее покупателей.