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Индексация пенсий: в бюджет ПФУ заложили выплаты на 2021 год

Автор: Александр Белоус

В бюджете Пенсионного фонда Украины на 2021 год предусмотрены средства для проведения перерасчета пенсий (индексации). Бюджет ПФУ утвержден Кабинетом министров.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Как отмечается в сообщении, решение также учитывает повышение выплат:

  • - 65-летним пенсионерам с января и декабря в связи с ростом минимальной заработной платы (минимальный размер пенсии на уровне 40% от минимальной зарплаты),
  • - компенсационные выплаты лицам, которым исполнилось 80 лет и старше 75 лет;
  • - повышение пенсионных выплат в связи с повышением прожиточного минимума с июля и декабря.

Напомним, в сентябре 2020 года Кабинет министров принял постановление "Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат для отдельных категорий лиц в 2021 году". Постановлением установлена дата ежегодной индексации пенсий - 1 марта.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что дискуссии относительно даты ежегодной индексации пенсий в 2021 году продолжаются. Он заявил, что решение примут после расчетов бюджета Пенсионного фонда Украины.

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Новости Украины индексация зарплат и пенсийпенсииПенсионный фонд Украины
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