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Індексація пенсій: до бюджету ПФУ заклали виплати на 2021 рік

Автор: Олександр Білоус

У бюджеті Пенсійного фонду України на 2021 рік передбачені кошти на проведення перерахунку пенсій (індексацію). Бюджет ПФУ затверджений Кабінетом міністрів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики.

Як зазначається в повідомленні, рішення також враховує підвищення виплат:

  • - 65-річним пенсіонерам з січня та грудня у зв’язку зі зростанням мінімальної заробітної плати (мінімальний розмір пенсії на рівні 40% мінімальної зарплати),
  • - компенсаційні виплати особам, яким виповнилося 80 років і які досягли 75 років;
  • - підвищення пенсійних виплат у зв’язку із підвищенням прожиткового мінімуму з липня та грудня.

Нагадаємо, у вересні 2020 року Кабінет міністрів ухвалив постанову "Деякі питання підвищення пенсійних виплат для окремих категорій осіб у 2021 році". Постановою встановлено датою щорічної індексації пенсій 1 березня.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що дискусії щодо дати щорічної індексації пенсій у 2021 році продовжуються. Він заявив, що рішення ухвалять після розрахунків бюджету Пенсійного фонду України.

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Новини України индексация зарплат и пенсийпенсииПенсионный фонд Украины
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