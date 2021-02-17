Індексація пенсій: до бюджету ПФУ заклали виплати на 2021 рік

У бюджеті Пенсійного фонду України на 2021 рік передбачені кошти на проведення перерахунку пенсій (індексацію). Бюджет ПФУ затверджений Кабінетом міністрів.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики.
Як зазначається в повідомленні, рішення також враховує підвищення виплат:
Нагадаємо, у вересні 2020 року Кабінет міністрів ухвалив постанову "Деякі питання підвищення пенсійних виплат для окремих категорій осіб у 2021 році". Постановою встановлено датою щорічної індексації пенсій 1 березня.
Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що дискусії щодо дати щорічної індексації пенсій у 2021 році продовжуються. Він заявив, що рішення ухвалять після розрахунків бюджету Пенсійного фонду України.