Інакше буде крах. Ігнат назвав головне завдання Повітряних сил під час війни

Як відзначив Ігнат, мобільні вогневі групи стали відкриттям у війні, оскільки полегшили боротьбу проти ворожих "Шахедів". Після підвищення їх ефективності, вони здатні інколи забезпечувати результат до 100% у збитті російських БпЛА. Це, зі свого боку, допомагає заощаджувати зенітні керовані ракети, завдання яких - знищувати крилаті ракети, а також стримувати російську авіацію.

"Основне, з чого я почав розмову і на чому хочу наголосити, - ми не маємо права допустити їхні літаки у нас над головами, тому що це буде крах. Основне завдання Повітряних сил саме в цьому полягає", - пояснив речник Повітряних сил.

Знищення російських літаків

За останні дні Збройні сили України знищили вже 7 російських літаків: