Иначе будет крах. Игнат назвал главную задачу Воздушных сил во время войны

Как отметил Игнат, мобильные огневые группы стали открытием в войне, поскольку облегчили борьбу против вражеских "Шахедов". После повышения их эффективности, они способны иногда обеспечивать результат до 100% в сбивании российских БпЛА. Это, в свою очередь, помогает экономить зенитные управляемые ракеты, задача которых - уничтожать крылатые ракеты, а также сдерживать российскую авиацию.

"Основное, с чего я начал разговор и что хочу подчеркнуть, - мы не имеем права допустить их самолеты у нас над головами, потому что это будет крах. Основная задача Воздушных сил именно в этом заключается", - пояснил представитель Воздушных сил.

Уничтожение российских самолетов

За последние дни Вооруженные силы Украины уничтожили уже 7 российских самолетов: