Інакше буде крах. Ігнат назвав головне завдання Повітряних сил під час війни
Головне завдання Повітряних сил у війні України проти Росії - не дати можливість ворожим літакам літати у нас над головою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил Юрія Ігната в інтерв'ю "Укрінформу".
Як відзначив Ігнат, мобільні вогневі групи стали відкриттям у війні, оскільки полегшили боротьбу проти ворожих "Шахедів". Після підвищення їх ефективності, вони здатні інколи забезпечувати результат до 100% у збитті російських БпЛА. Це, зі свого боку, допомагає заощаджувати зенітні керовані ракети, завдання яких - знищувати крилаті ракети, а також стримувати російську авіацію.
"Основне, з чого я почав розмову і на чому хочу наголосити, - ми не маємо права допустити їхні літаки у нас над головами, тому що це буде крах. Основне завдання Повітряних сил саме в цьому полягає", - пояснив речник Повітряних сил.
Знищення російських літаків
За останні дні Збройні сили України знищили вже 7 російських літаків:
- 17 лютого Повітряні сили знищили три російські літаки - два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-35;
- 18 лютого ЗСУ "приземлили" російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на сході;
- 19 лютого, командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив про те, що ЗСУ збили ще два російські літаки на сході.
- ще один Су-34 військові "приземлили" вже сьогодні, 21 лютого.
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