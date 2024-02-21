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Інакше буде крах. Ігнат назвав головне завдання Повітряних сил під час війни

Середа 21 лютого 2024 14:44
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Інакше буде крах. Ігнат назвав головне завдання Повітряних сил під час війни Фото: Юрій Ігнат, речник Повітряних сил України (facebook.com/yuriy.ignat)
Автор: Сергій Пишкін

Головне завдання Повітряних сил у війні України проти Росії - не дати можливість ворожим літакам літати у нас над головою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил Юрія Ігната в інтерв'ю "Укрінформу".

Як відзначив Ігнат, мобільні вогневі групи стали відкриттям у війні, оскільки полегшили боротьбу проти ворожих "Шахедів". Після підвищення їх ефективності, вони здатні інколи забезпечувати результат до 100% у збитті російських БпЛА. Це, зі свого боку, допомагає заощаджувати зенітні керовані ракети, завдання яких - знищувати крилаті ракети, а також стримувати російську авіацію.

"Основне, з чого я почав розмову і на чому хочу наголосити, - ми не маємо права допустити їхні літаки у нас над головами, тому що це буде крах. Основне завдання Повітряних сил саме в цьому полягає", - пояснив речник Повітряних сил.

Знищення російських літаків

За останні дні Збройні сили України знищили вже 7 російських літаків:

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