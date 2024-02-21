Иначе будет крах. Игнат назвал главную задачу Воздушных сил во время войны
Главная задача Воздушных сил в войне Украины против России - не дать возможность вражеским самолетам летать у нас над головой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил Юрия Игната в интервью "Укринформу".
Как отметил Игнат, мобильные огневые группы стали открытием в войне, поскольку облегчили борьбу против вражеских "Шахедов". После повышения их эффективности, они способны иногда обеспечивать результат до 100% в сбивании российских БпЛА. Это, в свою очередь, помогает экономить зенитные управляемые ракеты, задача которых - уничтожать крылатые ракеты, а также сдерживать российскую авиацию.
"Основное, с чего я начал разговор и что хочу подчеркнуть, - мы не имеем права допустить их самолеты у нас над головами, потому что это будет крах. Основная задача Воздушных сил именно в этом заключается", - пояснил представитель Воздушных сил.
Уничтожение российских самолетов
За последние дни Вооруженные силы Украины уничтожили уже 7 российских самолетов:
- 17 февраля Воздушные силы уничтожили три российских самолета - два истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребитель Су-35;
- 18 февраля ВСУ "приземлили" российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на востоке;
- 19 февраля, командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил о том, что ВСУ сбили еще два российских самолета на востоке.
- еще один Су-34 военные "приземлили" уже сегодня, 21 февраля.
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