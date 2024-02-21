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Иначе будет крах. Игнат назвал главную задачу Воздушных сил во время войны

Среда 21 февраля 2024 14:44
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Иначе будет крах. Игнат назвал главную задачу Воздушных сил во время войны Фото: Юрий Игнат, пресс-секретарь Воздушных сил Украины (facebook.com/yuriy.ignat)
Автор: Сергей Пышкин

Главная задача Воздушных сил в войне Украины против России - не дать возможность вражеским самолетам летать у нас над головой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил Юрия Игната в интервью "Укринформу".

Как отметил Игнат, мобильные огневые группы стали открытием в войне, поскольку облегчили борьбу против вражеских "Шахедов". После повышения их эффективности, они способны иногда обеспечивать результат до 100% в сбивании российских БпЛА. Это, в свою очередь, помогает экономить зенитные управляемые ракеты, задача которых - уничтожать крылатые ракеты, а также сдерживать российскую авиацию.

"Основное, с чего я начал разговор и что хочу подчеркнуть, - мы не имеем права допустить их самолеты у нас над головами, потому что это будет крах. Основная задача Воздушных сил именно в этом заключается", - пояснил представитель Воздушных сил.

Уничтожение российских самолетов

За последние дни Вооруженные силы Украины уничтожили уже 7 российских самолетов:

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