Импорт света в Украину достиг рекорда за время войны: откуда поставляли больше всего

Украина, Понедельник 02 февраля 2026 17:10
UA EN RU
Импорт света в Украину достиг рекорда за время войны: откуда поставляли больше всего Фото: больше всего электроэнергии в январе импортировали из Венгрии (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В январе 2026 года Украина импортировала рекордный объем электроэнергии за месяц - более 894 тысяч МВт-ч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ExPro Electricity.

Этот показатель стал самым большим с начала полномасштабной войны.

По сравнению с декабрем прошлого года, импорт электроэнергии вырос на 40%. Наибольшую долю занимает Венгрия - 45%.

Отмечается, что поставки электроэнергии выросли по всем направлениям, за исключением Молдовы. Кроме того, в январе было достигнуто рекордное значение импорта за сутки - 41,9 тысячи МВт-ч.

При этом экспорт электроэнергии с начала 2026 года отсутствовал. В статье говорится, что экспорт вообще не осуществлялся с 11 ноября прошлого года.

Ситуация в энергетике Украины

Напомним, сегодня утром ряд областей Украины получил указание о введении аварийного отключения электроэнергии.

Кроме того, Минэнерго сообщило, что после окончания "энергетического перемирия" Россия снова наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины. В результате вражеских атак обесточены потребители в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Черкасской областях.

Отметим, в субботу, 31 января, произошла авария на высоковольтных линиях, в результате которой Киев, часть Украины и даже Молдова оказались в блэкауте.

Позже министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что энергетики полностью восстановили электроснабжение во всех регионах Украины после масштабного сбоя.

Во время блэкаута в Украине вводили аварийные отключения, в Киеве и Харькове была временно приостановлена работа метро. Полноценное восстановление электроснабжения и движения подземки заняло несколько часов.

Украина Венгрия Молдова Электроэнергия
Новости
Аналитика
