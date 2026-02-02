Импорт света в Украину достиг рекорда за время войны: откуда поставляли больше всего

Фото: больше всего электроэнергии в январе импортировали из Венгрии (Getty Images)

В январе 2026 года Украина импортировала рекордный объем электроэнергии за месяц - более 894 тысяч МВт-ч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ExPro Electricity.