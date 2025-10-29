Імпорт на максимумі? Чи вистачить Україні електроенергії з ЄС узимку

Скільки електроенергії може імпортувати Україна

У жовтні 2024 року Україна та Європейський Союз домовилися про збільшення можливості імпорту електроенергії з 1,7 до 2,1 ГВт. Варто зазначити, що обсяг 2,1 ГВт – це спільна потужність імпорту для України та Молдови. Також Україна додатково отримала можливість отримувати до 250 МВт потужності з ЄС у режимі аварійної допомоги. Це тимчасове постачання електроенергії для балансування системи, яку закуповує НЕК "Укренерго" у критичних ситуаціях.

НЕК "Укренерго" планує збільшити пропускну спроможність для імпорту електроенергії з Європи. "Ми продовжуємо працювати над тим, щоб отримати цифру більшу, ніж 2 100 МВт", - сказав 28 жовтня голова правління компанії Віталій Зайченко.

Наразі рівень імпорту електроенергії не досяг технічних обмежень. Через пошкодження внутрішніх мереж внаслідок атак на об'єкти енергетичної інфраструктури його не вдається використовувати повною мірою, пояснив Зайченко.

"Це також наша задача і пріоритет номер один – зробити так, щоб всі ці 2 100 МВт могли бути спожитими в енергосистемі України в критичній ситуації", - наголосив він.

Інженер біля електричної підстанції (фото Getty Images)

В умовах війни імпорт електроенергії є необхідним інструментом для стабілізації української енергосистеми, пояснив економіст Олег Пендзин. Він допомагає уникати аварійних відключень та підтримувати баланс у пікові години споживання.

"Поки триває війна, імпорт залишатиметься критично важливим, щоб енергосистема не "посипалася" та обходилось без аварійних відключень", - додав експерт в коментарі РБК-Україна.

Нинішньої пропускної спроможності у 2,1 ГВт за помірних погодних умов має бути достатньо для балансування системи, а модернізація мереж для збільшення імпорту потребує значних інвестицій, вважає Пендзин. "На ці самі кошти можна побудувати генерацію в Україні", - додав економіст.

Який обсяг електроенергії був імпортований у жовтні

Україна в жовтні встановила цьогорічний рекорд з імпорту електроенергії – понад 300 тисяч МВт-год за період з 1 по 27 жовтня, повідомила аналітикиня ринку електроенергії компанії ExPro Consulting Дар’я Орлова. Для прикладу, у вересні Україна імпортувала вдвічі менше - 140 тисяч МВт-год.

Обсяги імпорту помітно зросли саме після відновлення масованих російських атак. "Якщо до 10 жовтня середній імпорт за добу складав 7,6 тисячі МВт-год, то вже з 11 по 27 жовтня цей показник зріс до 13,2 тисячі МВт-год", - зазначила Орлова у коментарі РБК-Україна.

Електрична опора високовольтної лінії електропередачі (фото НЕК "Укренерго")

Помітна тенденція до зростання імпорту електроенергії у години вечірнього піку – з 18:00 до 23:00. "23 та 24 жовтня Україна та Молдова вже досягли спільного обмеження у 2 100 МВт, тобто більше імпортувати просто не могли б", - пояснила Орлова, додавши, що починаючи з 25 жовтня, імпорт дещо скоротився – у вечірні години технічна спроможність використовувалася приблизно на половину.

Подальший обсяг імпорту залежатиме від погоди та інтенсивності російських обстрілів, пояснив Пендзин. Холодна погода істотно збільшує навантаження на енергосистему. "Якщо температура буде помірною, різкого зростання обсягу імпорту не буде. Але якщо взимку вдарять морози до мінус 20, то споживання різко підскочить і потреба в імпорті буде значною", - сказав експерт.