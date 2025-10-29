Импорт на максимуме? Хватит ли Украине электроэнергии из ЕС зимой

Сколько электроэнергии может импортировать Украина

В октябре 2024 года Украина и Европейский Союз договорились об увеличении возможности импорта электроэнергии с 1,7 до 2,1 ГВт. Стоит отметить, что объем 2,1 ГВт – это общая мощность импорта для Украины и Молдовы. Также Украина дополнительно получила возможность получать до 250 МВт мощности из ЕС в режиме аварийной помощи. Это временные поставки электроэнергии для балансировки системы, которую закупает НЭК "Укрэнерго" в критических ситуациях.

НЭК "Укрэнерго" планирует увеличить пропускную способность для импорта электроэнергии из Европы. "Мы продолжаем работать над тем, чтобы получить цифру больше, чем 2 100 МВт", - сказал 28 октября председатель правления компании Виталий Зайченко.

Сейчас уровень импорта электроэнергии не достиг технических ограничений. Из-за повреждения внутренних сетей в результате атак на объекты энергетической инфраструктуры его не удается использовать в полной мере, пояснил Зайченко.

"Это также наша задача и приоритет номер один - сделать так, чтобы все эти 2 100 МВт могли быть потреблены в энергосистеме Украины в критической ситуации", - подчеркнул он.

Инженер возле электрической подстанции (фото Getty Images)

В условиях войны импорт электроэнергии является необходимым инструментом для стабилизации украинской энергосистемы, пояснил экономист Олег Пендзин. Он помогает избегать аварийных отключений и поддерживать баланс в пиковые часы потребления.

"Пока идет война, импорт будет оставаться критически важным, чтобы энергосистема не "посыпалась" и обходилось без аварийных отключений", - добавил эксперт в комментарии РБК-Украина.

Нынешней пропускной способности в 2,1 ГВт при умеренных погодных условиях должно быть достаточно для балансировки системы, а модернизация сетей для увеличения импорта требует значительных инвестиций, считает Пендзин. "На эти же средства можно построить генерацию в Украине", - добавил экономист.

Какой объем электроэнергии был импортирован в октябре

Украина в октябре установила нынешний рекорд по импорту электроэнергии - более 300 тысяч МВт-ч за период с 1 по 27 октября, сообщила аналитик рынка электроэнергии компании ExPro Consulting Дарья Орлова. Например, в сентябре Украина импортировала вдвое меньше – 140 тысяч МВт-ч.

Объемы импорта заметно выросли именно после возобновления массированных российских атак. "Если до 10 октября средний импорт за сутки составлял 7,6 тысячи МВт-ч, то уже с 11 по 27 октября этот показатель вырос до 13,2 тысячи МВт-ч", - отметила Орлова в комментарии РБК-Украина.

Электрическая опора высоковольтной линии электропередачи (фото НЭК "Укрэнерго")

Заметна тенденция к росту импорта электроэнергии в часы вечернего пика - с 18:00 до 23:00. "23 и 24 октября Украина и Молдова уже достигли общего ограничения в 2 100 МВт, то есть больше импортировать просто не могли бы", - пояснила Орлова, добавив, что начиная с 25 октября, импорт несколько сократился – в вечерние часы техническая способность использовалась примерно на половину.

Дальнейший объем импорта будет зависеть от погоды и интенсивности российских обстрелов, пояснил Пендзин. Холодная погода существенно увеличивает нагрузку на энергосистему. "Если температура будет умеренной, резкого роста объема импорта не будет. Но если зимой ударят морозы до минус 20, то потребление резко подскочит и потребность в импорте будет значительной", - сказал эксперт.