Після блекаутів в Україні різко підняли ціни на зарядні станції: втрутилась податкова
Після масованих атак Росії на енергетичну інфраструктуру українці масово скуповують генератори, зарядні станції та павербанки. Через підвищений попит ціни на техніку для резервного живлення різко зросли.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву в.о. голови ДПС Лесі Карнаух.
"В той час, як люди сиділи без електрики та води по 12-18 годин, а енергетики роблять все, щоб повернути світло в наші домівки, дехто вирішив підзаробити. Ми вже фіксуємо факти стрімкого підвищення цін на пристрої резервного живлення - в деяких випадках протягом останнього тижня аж до 30%", - написала в.о. голови ДПС.
Вона нагадала, що днями зустрічалася з представниками великих мереж, що працюють на ринку електроніки та техніки.
Карнаух наголосила, що попри розмови про рівні та чесні правила гри, про прозорість у бізнесі й відповідальність перед суспільством, під час відключень світла у пʼятницю "гідно їх пройти вистачає сил та совісті не всім".
За її словами, переважно ціни підняли оптовики, які реагували на зростання попиту з боку роздрібної торгівлі.
"Бажання заробити - логічне, але ж не скористатися ситуацією та штучно піднімати ціни. Наприклад, одна з мереж протягом двох годин підвищила ціну на одну і ту саму зарядну станцію більше, ніж на 2 тисяч гривень", - зазначила очільниця ДПС.
Вона додала, що це відбувається через розуміння, що в критичній ситуації люди змушені будуть переплачувати.
Податкова фіксує "сірі" продажі
Карнаух зазначила, що податкова фіксує випадки "сірих" продажів та реагуватиме належним чином.
У межах контролю за касовою дисципліною ДПС звертатиме увагу на правильність встановлення ціни на товар для коректного визначення розміру та повноти майбутніх податкових платежів.
"Дуже розраховую, що штучний стрибок цін - тимчасовий. Бо, насамперед, маємо керуватися взаємоповагою й підтримкою одне одного. І чесно працювати за єдиними правилами для всіх" - підсумувала в. о. голови ДПС.
Зауважимо, що вчора, 10 жовтня, частина України включно зі столицею поринула в блекаут. Це відбулось після російського обстрілу по об'єктах енергетики.
Через пошкодження інфраструктури в кількох регіонах уже діють аварійні графіки відключень світла, щоб зберегти роботу енергосистеми та гарантувати безпеку людей.
Детальніше про нічний масований удар та його наслідки, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.
Як і очікувалось, попит на зарядні станції, обігрівачі та повербанки активно зріс.
РБК-Україна писало, як змінились ціни на прилади, які допоможуть пережити зиму, наскільки вони здорожчають та чи варто їх купувати зараз.