"Ілюзій немає": регіони готують до ударів РФ по енергетиці навіть після зими

"У нас немає ілюзій - ворог продовжить бити по енергетиці навіть із настанням тепла. Тому вже зараз готуємо чіткі плани стійкості на рівні кожного регіону, щоб забезпечити безперебійну роботу систем життєзабезпечення і готовність громад до наступної зими", - наголосила вона.

Свириденко також назвала головні елементи Плану енергетичної стійкості областей:

захист об’єктів критичної інфраструктури;

розвиток розподіленої генерації;

альтернативні джерела живлення для критичної інфраструктури;

розподілена теплова генерація.

Прем'єр доручила обласним військовим адміністраціям спільно з Мінрозвитку, Міненерго, Мінфіном, Укренерго та іншими структурами розробити плани енергетичної стійкості по областях.

За її словами, всі області мають: