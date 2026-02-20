"Ілюзій немає": регіони готують до ударів РФ по енергетиці навіть після зими

РФ буде завдавати ударів по енергетиці Україні й після зими. Через це Кабмін разом з областями вже почав готувати енергосистему до наступного опалювального сезону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністерки Юлії Свириденко в Telegram.
"У нас немає ілюзій - ворог продовжить бити по енергетиці навіть із настанням тепла. Тому вже зараз готуємо чіткі плани стійкості на рівні кожного регіону, щоб забезпечити безперебійну роботу систем життєзабезпечення і готовність громад до наступної зими", - наголосила вона.
Свириденко також назвала головні елементи Плану енергетичної стійкості областей:
Прем'єр доручила обласним військовим адміністраціям спільно з Мінрозвитку, Міненерго, Мінфіном, Укренерго та іншими структурами розробити плани енергетичної стійкості по областях.
За її словами, всі області мають:
Нагадаємо, 19 лютого президент України Володимир Зеленський анонсував перебудову та оновлення енергетики по областях на наступний опалювальний сезон. За його словами, буде врахований досвід кожної громади та міста, які не допустили цієї зими внутрішніх катастроф, які були в Києві.
Зазначимо, згідно з прогнозом експертів, стабілізація енергосистеми можлива вже у квітні, коли підвищення температури та завершення опалювального сезону зменшать навантаження на мережі.