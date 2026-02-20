"Иллюзий нет": регионы готовят к ударам РФ по энергетике даже после зимы

РФ будет наносить удары по энергетике Украины и после зимы. Поэтому Кабмин вместе с областями уже начал готовить энергосистему к следующему отопительному сезону.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко в Telegram.
"У нас нет иллюзий - враг продолжит бить по энергетике даже с наступлением тепла. Поэтому уже сейчас готовим четкие планы устойчивости на уровне каждого региона, чтобы обеспечить бесперебойную работу систем жизнеобеспечения и готовность громад к следующей зиме", - подчеркнула она.
Свириденко также назвала главные элементы Плана энергетической устойчивости областей:
Премьер поручила областным военным администрациям совместно с Минразвития, Минэнерго, Минфином, Укрэнерго и другими структурами разработать планы энергетической устойчивости по областям.
По ее словам, все области должны:
Напомним, 19 февраля президент Украины Владимир Зеленский анонсировал перестройку и обновление энергетики по областям на следующий отопительный сезон. По его словам, будет учтен опыт каждой общины и города, которые не допустили этой зимой внутренних катастроф, которые были в Киеве.
Отметим, согласно прогнозу экспертов, стабилизация энергосистемы возможна уже в апреле, когда повышение температуры и завершение отопительного сезона уменьшат нагрузку на сети.