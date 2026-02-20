RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

"Иллюзий нет": регионы готовят к ударам РФ по энергетике даже после зимы

Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

РФ будет наносить удары по энергетике Украины и после зимы. Поэтому Кабмин вместе с областями уже начал готовить энергосистему к следующему отопительному сезону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко в Telegram.

Читайте также: Пылает пожар, есть разрушения: Россия снова ударила по объектам "Нафтогаза" на Полтавщине

"У нас нет иллюзий - враг продолжит бить по энергетике даже с наступлением тепла. Поэтому уже сейчас готовим четкие планы устойчивости на уровне каждого региона, чтобы обеспечить бесперебойную работу систем жизнеобеспечения и готовность громад к следующей зиме", - подчеркнула она.

Свириденко также назвала главные элементы Плана энергетической устойчивости областей:

  • защита объектов критической инфраструктуры;
  • развитие распределенной генерации;
  • альтернативные источники питания для критической инфраструктуры;
  • распределенная тепловая генерация.

Премьер поручила областным военным администрациям совместно с Минразвития, Минэнерго, Минфином, Укрэнерго и другими структурами разработать планы энергетической устойчивости по областям.

По ее словам, все области должны:

  • определить объекты критической инфраструктуры, которые нуждаются в первоочередной защите и автономном питании;
  • разработать пошаговый план, который должен быть выполнен до старта отопительного сезона;
  • определить потребность в оборудовании и финансировании, а также необходимые ресурсы для реализации плана.

Что предшествовало

Напомним, 19 февраля президент Украины Владимир Зеленский анонсировал перестройку и обновление энергетики по областям на следующий отопительный сезон. По его словам, будет учтен опыт каждой общины и города, которые не допустили этой зимой внутренних катастроф, которые были в Киеве.

Отметим, согласно прогнозу экспертов, стабилизация энергосистемы возможна уже в апреле, когда повышение температуры и завершение отопительного сезона уменьшат нагрузку на сети.

