"Иллюзий нет": регионы готовят к ударам РФ по энергетике даже после зимы

"У нас нет иллюзий - враг продолжит бить по энергетике даже с наступлением тепла. Поэтому уже сейчас готовим четкие планы устойчивости на уровне каждого региона, чтобы обеспечить бесперебойную работу систем жизнеобеспечения и готовность громад к следующей зиме", - подчеркнула она.

Свириденко также назвала главные элементы Плана энергетической устойчивости областей:

защита объектов критической инфраструктуры;

развитие распределенной генерации;

альтернативные источники питания для критической инфраструктуры;

распределенная тепловая генерация.

Премьер поручила областным военным администрациям совместно с Минразвития, Минэнерго, Минфином, Укрэнерго и другими структурами разработать планы энергетической устойчивости по областям.

По ее словам, все области должны: