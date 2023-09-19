Ілон Маск заявив, що Twitter може стати платним для всіх користувачів

Наразі платна підписка на Twitter коштує 8 доларів, але ціна може відрізнятися в залежності від країни. Однак Маск заявив, що він хоче розробити нижчий рівень ціноутворення, якщо платна підписка стане обов’язковою для всіх.

Він вважає, що платна підписка є ефективним способом боротьби з ботами, оскільки вони рідше платять за послуги.

"Це єдиний спосіб для боротьби з величезними арміями ботів. Боти коштують дешево, утім, якщо їм доведеться платити кілька доларів чи щось таке, їхня вартість зросте. До того ж щоразу, коли творець ботів захоче створити ще одного, йому доведеться використовувати новий спосіб оплати", - пояснив Маск.

Інші нововведення Twitter

Раніше повідомлялося, що у Twitter вирішили прибрати можливість блокування користувачів. Коли саме це станеться, наразі невідомо.

При цьому Twitter дозволить приховувати свої лайки, але функція буде доступна тільки для платних користувачів.

Також найближчим часом у соціальній мережі Twitter з'явиться можливість здійснювати аудіо- та відеодзвінки.

Про плани Маска викупити Twitter стало відомо у квітні минулого року. Однак у липні він відкликав пропозицію. Компанія подала на бізнесмена позов через зупинення угоди. У жовтні стало відомо, що Маск таки купив Twitter.