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Ілон Маск заявив, що Twitter може стати платним для всіх користувачів

Фото: Ілон Маск заявив, що Twitter може стати платним для всіх користувачів (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Американський мільярдер Ілон Маск вважає, що платіжна система є єдиним способом протистояти ботам. І тому, ймовірно, усім користувачам Twitter доведеться платити за доступ до соцмережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Наразі платна підписка на Twitter коштує 8 доларів, але ціна може відрізнятися в залежності від країни. Однак Маск заявив, що він хоче розробити нижчий рівень ціноутворення, якщо платна підписка стане обов’язковою для всіх.

Він вважає, що платна підписка є ефективним способом боротьби з ботами, оскільки вони рідше платять за послуги.

"Це єдиний спосіб для боротьби з величезними арміями ботів. Боти коштують дешево, утім, якщо їм доведеться платити кілька доларів чи щось таке, їхня вартість зросте. До того ж щоразу, коли творець ботів захоче створити ще одного, йому доведеться використовувати новий спосіб оплати", - пояснив Маск.

Інші нововведення Twitter

Раніше повідомлялося, що у Twitter вирішили прибрати можливість блокування користувачів. Коли саме це станеться, наразі невідомо.

При цьому Twitter дозволить приховувати свої лайки, але функція буде доступна тільки для платних користувачів.

Також найближчим часом у соціальній мережі Twitter з'явиться можливість здійснювати аудіо- та відеодзвінки.

Про плани Маска викупити Twitter стало відомо у квітні минулого року. Однак у липні він відкликав пропозицію. Компанія подала на бізнесмена позов через зупинення угоди. У жовтні стало відомо, що Маск таки купив Twitter.

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