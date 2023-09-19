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Илон Маск заявил, что Twitter может стать платным для всех пользователей

Фото: Илон Маск заявил, что Twitter может стать платным для всех пользователей (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Американский миллиардер Илон Маск считает, что платежная система является единственным способом противостоять ботам. И потому, вероятно, всем пользователям Twitter придется платить за доступ к соцсети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Сейчас платная подписка на Twitter стоит 8 долларов, но цена может отличаться в зависимости от страны. Однако Маск заявил, что он хочет разработать более низкий уровень ценообразования, если платная подписка станет обязательной для всех.

Он считает, что платная подписка является эффективным способом борьбы с ботами, поскольку они реже платят за услуги.

"Это единственный способ для борьбы с огромными армиями ботов. Боты стоят дешево, впрочем, если им придется платить несколько долларов или что-то такое, их стоимость вырастет. К тому же всякий раз, когда создатель ботов захочет создать еще одного, ему придется использовать новый способ оплаты ", - объяснил Маск.

Другие нововведения Twitter

Ранее сообщалось, что в Twitter решили убрать возможность блокировки пользователей. Когда именно это произойдет, пока неизвестно.

При этом в Twitter позволят скрывать свои лайки, но функция будет доступна только для платных пользователей.

Также в ближайшее время в социальной сети Twitter появится возможность совершать аудио- и видеозвонки.

О планах Маска выкупить Twitter стало известно в апреле прошлого года. Однако в июле он отозвал предложение. Компания подала на бизнесмена иск из-за остановки сделки. В октябре стало известно, что Маск все-таки купил Twitter.

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