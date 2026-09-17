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Ілон Маск не заселить Місяць: вчені знайшли фатальну помилку

15:18 17.09.2026 Чт
2 хв
aimg Ольга Завада
Ілон Маск не заселить Місяць: вчені знайшли фатальну помилку Маск не колонізує Місяць (фото: SpaceX)
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Маск хоче побудувати на Місяці "місто, що зростатиме самостійно" менш ніж за 10 років. Нове дослідження ставить під сумнів можливість такої колонії. Головна проблема - місячної води може виявитися недостатньо для тривалого проживання великої кількості людей.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Gizmodo.

Оцінка ресурсів: запасів не вистачить

Згідно з актуальними науковими даними, у постійно затінених регіонах Місяця приховано близько 600 мільйонів метричних тонн водяного льоду.

Дослідницька група у статті для журналу Frontiers in Space Technologies розрахувала реальні потреби потенційного мегаполісу й дійшла невтішних висновків.

Швидкість споживання: місто з населенням понад 1 мільйон осіб повністю вичерпає всі оцінені запаси місячної води трохи більше ніж за 2 роки.

Походження вологи: водяний лід утворився внаслідок бомбардування поверхні супутника багатими на воду астероїдами на ранніх етапах його існування.

Локалізація: крига збереглася лише всередині глибоких кратерів на полюсах, куди ніколи не проникають сонячні промені.

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Реальні межі

Наявність водяного льоду на полюсах принципово змінює концепцію заснування бази, адже вона дозволяє уникнути надзвичайно дорогої доставки кожного літра води з Землі.

"Наявність води на полюсах Місяця кардинально змінює уявлення про польоти людей на Місяць. Цілком реально уявити собі "місячне селище", де люди могли б виживати, не завозячи з Землі абсолютно всього. Вони могли б вирощувати власну їжу, приймати душ і користуватися справними туалетами", - зазначає співавтор дослідження та астроном Смітсонівської астрофізичної обсерваторії Мартін Елвіс.

Втім, хоча наявність вологи робить реалістичним заснування невеликої наукової бази або "місячного села", навіть найоптимістичніші оцінки обсягів льоду показують, що супутник не здатен забезпечити автономне існування повноцінного міста-мільйонника.

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