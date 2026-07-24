ШІ перевершить людство за 5 років: Ілон Маск зробив гучний прогноз

Ілон Маск поділився новим прогнозом щодо розвитку ШІ та його впливу на світ. Мільярдер також висловився про технологічне суперництво США і Китаю, а також про майбутнє глобальної економіки.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на інтерв'ю підприємця для The Economist .

Коли ШІ перевершить усіх людей?

CEO SpaceX і Tesla зазначає, що штучний інтелект викликає в нього "водночас захоплення і жах, проте зупинити цей процес уже неможливо".

Маск очікує наступні зміни:

Через 5 років можливості алгоритмів перевищать сумарний інтелект усіх людей на планеті.

Через 10 років роботи гуманоїди виконуватимуть більшість фізичної праці, а ШІ візьме на себе інтелектуальні завдання.

Технологічний стрибок, вважає Маск, створить епоху безпрецедентного достатку. Через це гроші можуть втратити своє нинішнє значення, а головним економічним викликом стане дефляція.

У перехідний період урядам доведеться просто "виписувати людям чеки" у вигляді універсального високого доходу, додає підприємець.

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Співпраця США та Китаю

Розвиток надпотужних моделей несе серйозні ризики, тож Маск запропонував механізм взаємного контролю, за яким провідні американські та китайські лабораторії відкриватимуть доступ до нових розробок за 1-2 тижні до офіційного релізу.

На його думку, це дозволить конкурентам виявляти загрози та вчасно повідомляти про них урядам.

Крім того, Маск заявив про готовність відкласти багаторічний особистий конфлікт із керівником OpenAI Семом Альтманом заради безпечного розвитку технологій і "блага світу".

Шанси Китаю у технологічних перегонах

Підприємець закликав не забороняти використання китайських ШІ-моделей у США, оскільки це не зупинить прогрес Сходу.

За його словами, Пекін має "хороші шанси" стати світовим лідером завдяки потужним енергетичним ресурсам і масштабному виробництву роботів.

Крім того, Китай значно ближчий до виготовлення власного обладнання для сучасних мікрочипів, ніж вважає більшість аналітиків.

На думку Маска, розробка ШІ прискорюється щодня, тож людству залишається тільки "насолоджуватися цією подорожжю".