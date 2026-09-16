ua en ru
Ср, 16 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Історична місія SpaceX: Starship вперше зробить 6 обертів навколо Землі

11:14 16.09.2026 Ср
2 хв
aimg Ольга Завада
Історична місія SpaceX: Starship вперше зробить 6 обертів навколо Землі SpaceX випробує вживані деталі на Starship (фото: Pexels)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

SpaceX готується вперше в історії вивести свій космічний корабель Starship на повноцінну орбіту Землі.

Про це РБК-Україна інформує з посиланням на пресслужбу компанії.

Орбітальний рекорд: 10 годин у космосі

На відміну від попередніх суборбітальних місій, 14-й політ передбачає повноцінний вихід на орбіту на висоті близько 275 кілометрів.

Корабель має виконати приблизно 6 обертів навколо Землі, а загальна тривалість місії становитиме майже 10 годин.

Фінальним етапом стане контрольований схід з орбіти за допомогою одного двигуна Raptor та приводнення в Тихому океані на заході від Чилі.

Що змінилося?

Перед новим стартом інженери внесли низку критичних змін у конструкцію обох ступенів:

Super Heavy отримав оновлену фільтрацію палива та нове програмне забезпечення для надійного перезапуску двигунів під час посадки в Мексиканській затоці. Минулого разу 3 центральні двигуни забилися льодом, що призвело до жорсткого падіння.

Теплозахист Starship підсилили додатковими кріпленнями для найвразливіших плиток та випробують вигнуті плитки для захисту від плазми.

Перше повторне використання: на корабель Ship 41 встановили 2 плитки, зняті з корпусу Ship 40 після його підйому з Індійського океану.

Ловити прискорювач Super Heavy або верхній ступінь за допомогою вежі цього разу не будуть, щоб уникнути ризику критичних пошкоджень стартового комплексу.

Читайте більше: 100 мільярдів доларів у космос: SpaceX будує мегабазу для Starship

Потужність мережі Starlink зросте

Розгортання 26 супутників Starlink V3 стане наймасштабнішим оновленням супутникового угруповання. Кожен апарат третього покоління додає 1 терабіт на секунду ємності. Разом це дасть 26 терабіт на секунду додаткової пропускної здатності.

У компанії пояснили: це приблизно в 10 разів перевищує показники одного запуску супутників V2 mini на ракеті Falcon 9.

Крім того, три супутники оснастили спеціальними камерами для зйомки плиток теплозахисту Starship у космосі.

Ще більше цікавого:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
SpaceX Ілон Маск
Новини
РФ уночі атакувала Україну різними типами дронів: скільки цілей знешкодила ППО
РФ уночі атакувала Україну різними типами дронів: скільки цілей знешкодила ППО
Аналітика
Путін хотів зробити Росію великою, а зробив великим НАТО: інтерв'ю з екс-директором ЦРУ Петреусом
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Путін хотів зробити Росію великою, а зробив великим НАТО: інтерв'ю з екс-директором ЦРУ Петреусом