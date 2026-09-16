Історична місія SpaceX: Starship вперше зробить 6 обертів навколо Землі
SpaceX готується вперше в історії вивести свій космічний корабель Starship на повноцінну орбіту Землі.
Про це РБК-Україна інформує з посиланням на пресслужбу компанії.
Орбітальний рекорд: 10 годин у космосі
На відміну від попередніх суборбітальних місій, 14-й політ передбачає повноцінний вихід на орбіту на висоті близько 275 кілометрів.
Корабель має виконати приблизно 6 обертів навколо Землі, а загальна тривалість місії становитиме майже 10 годин.
Фінальним етапом стане контрольований схід з орбіти за допомогою одного двигуна Raptor та приводнення в Тихому океані на заході від Чилі.
Starship is preparing to go to orbit. Flight 14 is targeting to launch as early as Tuesday, September 22, pending regulatory approval https://t.co/LwJ4g6dg9v pic.twitter.com/Ds0aGWpT9V— SpaceX (@SpaceX) September 15, 2026
Що змінилося?
Перед новим стартом інженери внесли низку критичних змін у конструкцію обох ступенів:
Super Heavy отримав оновлену фільтрацію палива та нове програмне забезпечення для надійного перезапуску двигунів під час посадки в Мексиканській затоці. Минулого разу 3 центральні двигуни забилися льодом, що призвело до жорсткого падіння.
Теплозахист Starship підсилили додатковими кріпленнями для найвразливіших плиток та випробують вигнуті плитки для захисту від плазми.
Перше повторне використання: на корабель Ship 41 встановили 2 плитки, зняті з корпусу Ship 40 після його підйому з Індійського океану.
Ловити прискорювач Super Heavy або верхній ступінь за допомогою вежі цього разу не будуть, щоб уникнути ризику критичних пошкоджень стартового комплексу.
Потужність мережі Starlink зросте
Розгортання 26 супутників Starlink V3 стане наймасштабнішим оновленням супутникового угруповання. Кожен апарат третього покоління додає 1 терабіт на секунду ємності. Разом це дасть 26 терабіт на секунду додаткової пропускної здатності.
У компанії пояснили: це приблизно в 10 разів перевищує показники одного запуску супутників V2 mini на ракеті Falcon 9.
Крім того, три супутники оснастили спеціальними камерами для зйомки плиток теплозахисту Starship у космосі.