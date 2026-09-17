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Илон Маск не заселит Луну: ученые обнаружили роковую ошибку

15:18 17.09.2026 Чт
2 мин
aimg Ольга Завада
Илон Маск не заселит Луну: ученые обнаружили роковую ошибку Маск не колонизирует Луну (фото: SpaceX)
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Маск хочет построить на Луне "город, который будет расти самостоятельно" менее чем за 10 лет. Новое исследование подвергает сомнению возможность такой колонии. Главная проблема - лунной воды может оказаться недостаточно для длительного обитания большого количества людей.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Gizmodo.

Оценка ресурсов: запасов не хватит

Согласно актуальным научным данным, в постоянно затененных регионах Луны скрыто около 600 миллионов метрических тонн водяного льда.

Исследовательская группа в статье для журнала Frontiers in Space Technologies рассчитала реальные потребности потенциального мегаполиса и пришла к выводам.

Скорость потребления: город с населением более 1 миллиона человек полностью исчерпает все оцененные запасы лунной воды чуть более чем за 2 года.

Происхождение влаги: водный лед образовался в результате бомбардировки поверхности спутника богатыми водой астероидами на ранних этапах его существования.

Локализация: лед сохранился только внутри глубоких кратеров на полюсах, куда никогда не проникают солнечные лучи.

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Реальные границы

Наличие водяного льда на полюсах принципиально изменяет концепцию основания базы, ведь она позволяет избежать дорогой доставки каждого литра воды с Земли.

"Наличие воды на полюсах Луны кардинально меняет представление о полетах людей на Луну. Вполне реально представить себе "лунный поселок", где люди могли бы выживать, не завозя с Земли абсолютно всего. Они могли бы выращивать собственную пищу, принимать душ и пользоваться исправными туалетами", - отмечает он. обсерватории Мартин Элвис.

Впрочем, хотя наличие влаги делает реалистичным основание небольшой научной базы или "лунной деревни", даже самые оптимистичные оценки объемов льда показывают, что спутник не способен обеспечить автономное существование полноценного города-миллионника.

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