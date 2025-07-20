Ілон Маск анонсував версію Grok для дітлахів: як її назвали

Зазначимо, нещодавно спалахнув скандал з чат-ботом Grok, який розмістив скандальні висловлювання щодо Адольфа Гітлера та Голокосту. Це коштувало посади генеральному директору X (Twitter) Лінді Яккаріно.

Окрім цього скандалу, на розробку Маска образилися росіяни. Чат-бот не тільки не піддається на російську пропаганду, але й "розносить" прихильників вторгнення Росії в Україну, що називається "по фактах". Все це дуже сильно розлютило росіян, які почали вимагати від Маска заблокувати Grok.

Попри усі скандали, компанія SpaceX Маска погодилася інвестувати два мільярди доларів у xAI. Також xAI шукає fullstack-інженерів (спеціалістів) із досвідом у мультимедіа, пропонуючи зарплату від 180 000 до 440 000 доларів на рік без урахування опціонів і бонусів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.