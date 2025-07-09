Гендиректор соцмережі X пішла з посади на тлі скандалу з чат-ботом Grok

Генеральний директор соцмережі X Лінда Яккаріно пішла з посади. Це сталося на тлі скандалу із чат-ботом Grok, який розмістив скандальні висловлювання щодо Адольфа Гітера і Голокост.

Як передає РБК-Україна , про це Лінда Яккаріно повідомила в Х .

Вона додала, що пишається командою X, а "спільні зусилля, спрямовані на перетворення компанії, стали справжнім історичним досягненням".

"Після двох неймовірних років я вирішила піти з посади генерального директора X. Коли ми з Ілоном Маском уперше обговорювали його бачення X, я зрозуміла, що це буде нагода всього мого життя - втілити надзвичайну місію цієї компанії. Я надзвичайно вдячна йому за довіру - за можливість захищати свободу слова, перезапустити компанію й перетворити X на "додаток для всього", - зазначила Яккаріно.

Скандал з чат-ботом Grok

Нагадаємо, напередодні чат-бот Grokзі штучним інтелектом, розроблений компанією xAI Ілона Маска, розмістив скандальні висловлювання щодо Адольфа Гітера і Голокост.

Компанія xAI заявила про вжиття заходів для видалення неприйнятних дописів на платформі X.

Рішення було ухвалене після того, як її чат-бот штучного інтелекту Grok оприлюднив низку антисемітських висловлювань. Інцидент викликав широке засудження, зокрема з боку провідних правозахисних організацій.

За повідомленнями, деякі публікації Grok містили похвалу на адресу Адольфа Гітлера та називали "ефективним" Голокост.

Раніше цього року Маск об’єднав свою компанію зі штучного інтелекту xAI з власною соцмережею X. 4 липня він повідомив про "суттєве" вдосконалення Grok, але не уточнив, які саме зміни були внесені.

Окрім того, у Туреччині заблокували чат-бот Grok. Причина - образливі відповіді про президента Реджепа Таїпа Ердогана.

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