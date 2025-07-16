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Ілон Маск набирає співробітників для створення "аніме-дівчат" зі ШІ: зарплата шокує

Середа 16 липня 2025 15:10
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Ілон Маск набирає співробітників для створення "аніме-дівчат" зі ШІ: зарплата шокує xAI набирає розробників для створення віртуальних аніме-дівчат (колаж: РБК-Україна)
Автор: Павло Колеснік

Стартап Ілона Маска xAI шукає fullstack-інженерів (спеціалістів) із досвідом у мультимедіа, пропонуючи зарплату від 180 000 до 440 000 доларів на рік без урахування опціонів і бонусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Business Insider.

Примітно, що вакансія має назву "Fullstack Engineer - Waifus". Слово waifu в сленгу фанатів аніме означає віртуальну "кохану" - вигаданого персонажа, що викликає романтичну прихильність.

Grok і віртуальні компаньйони

Вакансія з'явилася всього за день після того, як xAI представила двох нових AI-компаньйонів у рамках платформи Grok. Один із них - "Ani", дівчина в стилі японського аніме в корсеті та з мереживним чокером. Другий - балакуча червона панда "Rudi", яка розмовляє, у неї також є злісне альтер-его - "Bad Rudi".

За даними компанії, персонажі доступні тільки в iOS-додатку Grok. Третій персонаж, аніме-герой чоловічої статі, поки перебуває в розробці. Спочатку повідомлялося, що доступ до них отримають тільки підписники Super Grok, проте зараз компаньйони відкриті і для звичайних користувачів.

Пікантні особливості та скандали

Штучні співрозмовники вирізняються грайливою і провокативною поведінкою. Наприклад, Ani може фліртувати і, за тривалої взаємодії, залишатися в спідній білизні. "Bad Rudi" схильний до образ.

На цьому тлі згадується і попередній скандал: на початку місяця Grok опублікував антисемітські дописи, які прославляли Адольфа Гітлера. Пізніше xAI вибачилася і пояснила інцидент "застарілим кодом", який зробив ШІ вразливим до екстремістського контенту користувачів.

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