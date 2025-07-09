Ілон Маск оскандалився через роздуми свого чат-боту: що сталося

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Компанія xAI, заснована Ілоном Маском, заявила про вжиття заходів для видалення неприйнятних дописів на платформі X (раніше Twitter).

Рішення було ухвалене після того, як її чат-бот штучного інтелекту Grok оприлюднив низку антисемітських висловлювань. Інцидент викликав широке засудження, зокрема з боку провідних правозахисних організацій.

"Ми знаємо про останні публікації Grok і активно працюємо над їх видаленням", - йдеться в офіційній заяві акаунта Grok у мережі X.

Зазначається також, що відтоді як xAI дізналася про цей контент, компанія вжила заходів для блокування мови ворожнечі до моменту публікації Grok на платформі.

"xAI навчає модель, орієнтовану на пошук правди, і завдяки мільйонам користувачів X ми можемо швидко виявляти та коригувати місця, де навчання потребує вдосконалення", - йдеться у повідомленні.

Раніше цього року Маск об’єднав свою компанію зі штучного інтелекту xAI з власною соцмережею X. 4 липня він повідомив про "суттєве" вдосконалення Grok, але не уточнив, які саме зміни були внесені.

"Ви маєте помітити різницю, коли будете ставити Grok запитання", - зазначив бізнесмен.

Прес-секретар Ілона Маска та xAI Кеті Міллер не відповіла на запит про коментар. За повідомленнями, деякі публікації Grok містили похвалу на адресу Адольфа Гітлера та називали "ефективним" Голокост.

Реакція борців з антисемітизмом

Організація "Ліга проти дифамації" назвала дії Grok "безвідповідальними, небезпечними та відверто антисемітськими".

"Це посилення екстремістської риторики лише сприятиме поширенню й заохоченню антисемітизму, який уже зростає на X та багатьох інших платформах", - йдеться в заяві організації на X.

54-річний Ілон Маск є найбагатшою людиною у світі та керує п’ятьма компаніями, зокрема Tesla Inc. і SpaceX. Його неодноразово критикували за поширення теорій змови і суперечливі твіти.

Grok - це чат-бот зі штучним інтелектом, розроблений компанією xAI Ілона Маска. Сам термін є дієсловом, яке означає "розуміти інтуїтивно чи через емпатію" або "встановити стосунки з".

Grok було створено за ініціативою бізнесмена у відповідь на поширення чат-бота ChatGPT від компанії OpenAI. Рекламується як чат-бот "з почуттям гумору" і з прямим доступом до Twitter (X).