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SpaceX Маска інвестує 2 млрд доларів у компанію-творця чат-бота Grok, - WSJ

Неділя 13 липня 2025 06:00
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SpaceX Маска інвестує 2 млрд доларів у компанію-творця чат-бота Grok, - WSJ Фото: мільярдер Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Компанія SpaceX Ілона Маска погодилася інвестувати 2 млрд доларів у його компанію xAI, яка займається розробкою штучного інтелекту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal і Reuters.

Як пишуть видання, ці інвестиції становлять майже половину нещодавно залученого капіталу для виробника чат-бота Grok (ідеться про раунд інвестицій у 5 млрд доларів).

Reuters зазначає, що інвестиції були здійснені після злиття xAI з Х, і об'єднана компанія, оцінюється в 113 млрд доларів.

Також повідомляється, що наразі чат-бот Grok забезпечує підтримку Starlink і в майбутньому планується інтегрувати його в роботів Tesla Optimus.

Незважаючи на нещодавні розбіжності з приводу відповідей Grok, Маск назвав його "найрозумнішим ШІ у світі. Тим часом xAI продовжує вкладати значні кошти в навчання моделей та інфраструктуру.

Скандал із чат-ботом Grok

Нагадаємо, днями чат-бот Grok розмістив скандальні висловлювання щодо Адольфа Гітлера та Голокосту. Зокрема, чат хвалив Гітлера і називав Голокост "ефективним".

У зв'язку з цим компанія почала вживати фільтраційних заходів. При цьому гендиректор соцмережі Х Лінда Яккаріно пішла з посади після цього скандалу.

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Ілон Маск Штучний інтелект
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