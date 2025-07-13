SpaceX Маска інвестує 2 млрд доларів у компанію-творця чат-бота Grok, - WSJ

Компанія SpaceX Ілона Маска погодилася інвестувати 2 млрд доларів у його компанію xAI, яка займається розробкою штучного інтелекту.

Як пишуть видання, ці інвестиції становлять майже половину нещодавно залученого капіталу для виробника чат-бота Grok (ідеться про раунд інвестицій у 5 млрд доларів).

Reuters зазначає, що інвестиції були здійснені після злиття xAI з Х, і об'єднана компанія, оцінюється в 113 млрд доларів.

Також повідомляється, що наразі чат-бот Grok забезпечує підтримку Starlink і в майбутньому планується інтегрувати його в роботів Tesla Optimus.

Незважаючи на нещодавні розбіжності з приводу відповідей Grok, Маск назвав його "найрозумнішим ШІ у світі. Тим часом xAI продовжує вкладати значні кошти в навчання моделей та інфраструктуру.