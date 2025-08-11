ua en ru
Забарний прибув до Парижа для підписання контракту з ПСЖ (фото)

Париж, Понеділок 11 серпня 2025 10:04
UA EN RU
Забарний прибув до Парижа для підписання контракту з ПСЖ (фото) Фото: Ілля Забарний (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Український центральний захисник Ілля Забарний вже прилетів до столиці Франції, де, як очікується, укладе угоду з місцевим ПСЖ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ParisSG INFOS.

Коли буде підписано угоду

У соцмережах з'явилося фото Забарного з Парижа, на якому він разом із дружиною Ангеліною.

"Забарний успішно прибув і заселився в один із паризьких готелів", – говориться в дописі.

За даними RMC Sport, офіційне оголошення про перехід очікують уже сьогодні, 11 серпня.

Вартість трансферу Забарного з "Борнмута" в ПСЖ склала 63 млн євро, плюс 3 млн євро у вигляді бонусів. Сам українець підпише з паризьким клубом п'ятирічний контракт, за умовами якого за перший сезон у складі своєї нової команди він отримає 4,5 млн євро без урахування бонусів. А з бонусами – річна зарплата футболіста може зрости до 8 млн євро.

"Борнмут" купив Забарного в січні 2023 року з київського "Динамо". Минулого сезону захисник відіграв за англійський клуб 39 матчів і допоміг команді фінішувати на 9-му місці в АПЛ.

ПСЖ, який є чинним переможцем Ліги чемпіонів, стартує в новому сезоні 13 серпня матчем за Суперкубок УЄФА проти англійського "Тоттенхема".

Раніше ми повідомляли, що ПСЖ придбав зіркового воротаря на заміну небажаному росіянину.

Також розповіли, як "Крістал Пелес" сенсаційно здолав "Ліверпуль" та здобув Суперкубок Англії.

