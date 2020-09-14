ТikTok отклонил предложение Microsoft о покупке

Владелец китайской соцсети TikTok ByteDance отклонил предложение американской компании Microsoft о покупке сервиса. Американская корпорация Oracle стала единственным претендентом на покупку приложения.

Об этом пишет The New York Times.

При этом ByteDance, по данным издания, не дала комментариев по своему решению.

Другая американская корпорация Oracle стала единственным претендентом на покупку приложения TikTok, однако получит ли она контрольный пакет акций компании - остается неизвестным. При этом ранее ByteDance называла Oracle своим "технологическим партнером".

В NYT отметили, что Microsoft в прошлом высказывала требования, согласно которым должна была получить компьютерный код TikTok. После этого Китай установил требование, которое запрещает продавать код TikTok иностранным лицам без предварительного разрешения правительства КНР.

Напомним, спецслужбы США утверждают, что руководство TikTok передает китайским властям персональные данные пользователей и занимается пропагандой.

Президент США Дональд Трамп заявил, что популярное китайское приложение TikTok "прекратит осуществлять коммерческую деятельность", если не продаст свои подразделения в США к середине сентября.

Трамп также заявлял, что корпорация Oracle может приобрести американский бизнес ТikТok.

В начале августа сообщалось, что Microsoft приостановила переговоры с китайской компанией ByteDance о покупке приложения TikTok.

Несколькими днями позже Twitter провел переговоры о возможном объединении с TikTok.